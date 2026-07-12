U strašnoj nesreći poginuo motociklist, motor se nakon sudara zapalio! Policija traži pomoć

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju oko 18.45 sati u Raši poginuo je 67-godišnji motociklist, izvijestila je istarska policija.

Prema prvim informacijama, 67-godišnjak je motociklom pulskih registracija vozio državnom cestom D66 iz smjera Rijeke prema Puli. U jednom je trenutku započeo pretjecati automobil kojim je upravljao 44-godišnji vozač, a da se prethodno nije uvjerio može li to obaviti na siguran način.

Prilikom povratka u svoju prometnu traku dijelom motocikla udario je u automobil, nakon čega je izgubio nadzor nad vozilom. Motocikl je sletio izvan kolnika, udario u prometni znak i stijene te se potom zapalio.

Policija traži svjedoke

Vozač motocikla preminuo je na mjestu nesreće. Nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Zbog očevida, državna cesta D66 bila je zatvorena za sav promet od 19.20 do 23.30 sati. Očevidu je nazočio i županijski državni odvjetnik, koji je naložio vještačenje oba vozila, dok policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja utvrđivati sve okolnosti nesreće.

Policija ujedno poziva sve koji su svjedočili ovoj prometnoj nesreći da se jave u Policijsku postaju Labin. Informacije mogu dostaviti i pozivom na broj 192 ili putem e-pošte na adresu [email protected].