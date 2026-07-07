Bahati vozač (19) glumio frajera po Puli, njegov prijatelj snimao: Ovu kaznu će dugo pamtiti

Policija je postupala prema 19-godišnjaku koji je 29. lipnja u noćnim satima u Puli vozio automobil pulskih registracija pješačkom zonom. Mladić je vozio Fontičkom i Falantičkom ulicom, a zatim Ulicom Sergijevaca sve do Foruma, svjestan da se radi o površinama koje su namijenjene za kretanje pješaka i zanemarujući sigurnost osoba koje su se tamo zatekle, javlja Policijska uprava istarska.

Kako su naveli iz policije, 19-godišnjak po pješačkoj zoni nije vozio zbog pogrešne procjene prometne situacije, već isključivo radi privlačenja pozornosti i demonstriranja društveno neprihvatljivog ponašanja.

Takvim je ponašanjem uznemirio građane i izazvao negodovanje, dodaju iz policije.

Objavili snimke vožnje

Nakon ove drske vožnje njegov suputnik je snimke vožnje objavio na društvenim mrežama i tako dodatno promovirao kršenje prometnih propisa. Uz to je objavljeno još snimaka na kojima mladić krši prometne propise, pa tako na nekoliko lokacija vozi preko središnjih dijelova kružnih tokova.

S obzirom na to da je postojala opasnost da će opet počiniti prekršaje, policija je mladiću privremeno oduzela automobil.

Budući da je počinitelj drskim i nepristojnim ponašanjem grubo narušio javni red i mir, protiv njega će biti podnijet optužni prijedlog nadležnom sudu radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, stoji u priopćenju policije.

Dodali su kako su sudu predložili trajno oduzimanje vozila i izricanje novčane kazne u iznosu od 3.000 eura.