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Teška nesreća u Splitu: Motociklist prebačen u bolnici, ali nije mu bilo spasa

Teška nesreća u Splitu: Motociklist prebačen u bolnici, ali nije mu bilo spasa
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

​Splitska policija na mjestu nesreće obavlja očevid

4.7.2026.
17:29
Hina
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
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​U teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu popodne dogodila na predjelu Trgovačko-transportnog terminala Split (TTTS) smrtno je stradao motociklist, izvijestila je splitska policija.

Prometna nesreća dogodila se kod regionalne veletržnice na predjelu TTTS-a oko 14 sati, a u njoj su sudjelovali osobni automobil i motociklist. Nakon sudara motociklist je kolima Hitne medicinske pomoći prebačen u splitsku bolnicu no, unatoč naporima liječnika preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda. 

​Splitska policija na mjestu nesreće obavlja očevid nakon kojeg bi se trebali doznati uzroci sudara.

NesreĆaSplitCrna KronikaPromet
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