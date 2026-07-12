POJAVILA SE SNIMKA /
Stravičan požar u pubu: Najmanje 27 mrtvih, traje istraga
Tajlandske vlasti izvijestile su da se uzrok požara istražuje
12.7.2026.
22:45
Screenshot X JS100Radio
U požaru koji je zahvatio pub u Bangkoku rano u ponedjeljak po mjesnom vremenu poginulo je najmanje 27 ljudi, izvijestila je novinska agencija Associated Press (AP) pozivajući se na dužnosnike.
Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul rekao je da se uzrok požara istražuje, prema AP-u.
Točni detalji zasad nisu poznati, ali vjeruje se da je požar izbio u pubu u četvrti Chatuchak u Bangkoku, izvijestio je Sky News.
Lokalni mediji identificirali su mjesto događaja kao Rong Beer Na Lat Phrao, koji je Sky News opisao kao popularno lokalno mjesto.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
NEZAUSTAVLJIV /
'Više te ne volim!' Zverev nakon poraza nasmijao publiku, Sinner ispisao povijest
KLIK DO PREVARANATA /
Doznajemo koliko ima lažnih online trgovina u Hrvatskoj: Broj je golem!
POJAVILA SE SNIMKA /
Stravičan požar u pubu: Najmanje 27 mrtvih, traje istraga
SPORNA PJESMA /
Policija na oprezu: Strahuje se od kaosa uoči okršaja Engleske i Argentine
OSPORAVAJU AMERIKANCA /
Rusija otvorila novu frontu oko BiH: 'Nikakve ovlasti taj čovjek nema'
Regionalni portali
kaportal /
Nedjeljom u podne, Ines Bičak: Svi imamo svoje snove, ja bih voljela uspjeti u atletici
emedjimurje /
Priče koje su nas razveselile i inspirirale proteklog tjedna!
RI PORTAL /
Nestala 49-godišnja žena na području Podkilavca i Dražica: HGSS uputio apel građanima
dubrovački dnevnik /
Gradom odjeknula Carmina Burana: Minhenski radijski orkestar otvorio glazbeni program Igara
e zadar /
Na plažama u Zadru, Biogradu i Pagu zabilježene krađe, policija poziva na oprez
SiB /
Otkrili se veliki sprudovi nakon što je Drava kod Osijeka pala na rekordno niskih -174 cm
Izdvojeno
NEZAUSTAVLJIV /
'Više te ne volim!' Zverev nakon poraza nasmijao publiku, Sinner ispisao povijest
KLIK DO PREVARANATA /
Doznajemo koliko ima lažnih online trgovina u Hrvatskoj: Broj je golem!
Još iz rubrike