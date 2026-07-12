Stravičan požar u pubu: Najmanje 27 mrtvih, traje istraga

U požaru koji je zahvatio pub u Bangkoku rano u ponedjeljak po mjesnom vremenu poginulo je najmanje 27 ljudi, izvijestila je novinska agencija Associated Press (AP) pozivajući se na dužnosnike.

Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul rekao je da se uzrok požara istražuje, prema AP-u.

Točni detalji zasad nisu poznati, ali vjeruje se da je požar izbio u pubu u četvrti Chatuchak u Bangkoku, izvijestio je Sky News.

Lokalni mediji identificirali su mjesto događaja kao Rong Beer Na Lat Phrao, koji je Sky News opisao kao popularno lokalno mjesto.