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Jeste li vidjeli nesreću? Policija hitno traži svjedoke sudara u Zagrebu

Jeste li vidjeli nesreću? Policija hitno traži svjedoke sudara u Zagrebu
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Traže se svjedoci nesreće u kojoj je ozlijeđen biciklist

12.7.2026.
18:09
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Zagrebačka policija pozvala je građane da se jave ako imaju informacije o prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju ujutro na području Susedgrada, u kojoj je ozlijeđen biciklist.

Nesreća se dogodila 12. srpnja oko 9.10 sati na Aleji grada Bolonje, oko 400 metara sjeverozapadno od raskrižja s Alejom Seljačke bune. U sudaru su sudjelovali osobni automobil i bicikl marke Wheeler Cross, crno-bijele boje.

U nesreći je ozlijeđen vozač bicikla, a policija provodi izvide kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Zbog rasvjetljavanja okolnosti nesreće iz Policijske uprave zagrebačke pozivaju sve očevice da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.

PolicijaNesreĆaSusedgrad
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