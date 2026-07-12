Jeste li vidjeli nesreću? Policija hitno traži svjedoke sudara u Zagrebu

Zagrebačka policija pozvala je građane da se jave ako imaju informacije o prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju ujutro na području Susedgrada, u kojoj je ozlijeđen biciklist.

Nesreća se dogodila 12. srpnja oko 9.10 sati na Aleji grada Bolonje, oko 400 metara sjeverozapadno od raskrižja s Alejom Seljačke bune. U sudaru su sudjelovali osobni automobil i bicikl marke Wheeler Cross, crno-bijele boje.

U nesreći je ozlijeđen vozač bicikla, a policija provodi izvide kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Zbog rasvjetljavanja okolnosti nesreće iz Policijske uprave zagrebačke pozivaju sve očevice da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.