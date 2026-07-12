Izvukao osigurač iz bombe pa zaprijetio specijalcima: Objavljeni detalji drame u Zagrebu

Zagrebačka policija (PUZ) u nedjelju je objavila detalje drame koja se odvijala u petak poslijepodne u Utrini, gdje je muškarac (35) prijetio ručnom bombom.

Sve je počelo oko 16.05 sati na raskrižju Šišićeve ulice i Karamanovog prilaza, kada su pripadnici specijalne i interventne policije zapazili sumnjivog muškaraca.

Nakon što su mu prišli kako bi mu utvrdili identitet, on je iz torbice izvukao ručnu bombu M75, uklonio osigurač te zaprijetio policajcima da će ubiti sebe i njih.

Otišao do parka

Muškarac, za kojeg je naknadnim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je riječ o 35-godišnjaku, oglušio se na naredbe policije da vrati osigurač te je s bombom u ruci otišao do obližnjeg parka. Takvim ponašanjem, ali i ozbiljnim prijetnjama koje je izgovarao, u opasnost je doveo život policajaca i građana.

PUZ ističe kako je policija 35-godišnjaka cijelo vrijeme imala pod nadzorom te se vodila briga o sigurnosti građana i njihovoj sigurnosnoj udaljenosti od mjesta događaja.

Na terenu su bile hitne službe, tim Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke te pripadnici protueskpolozijske službe, koji su nakon nešto više od sat vremena uspjeli vezati i uhititi osumnjičenika te mu na siguran način oduzeti bombu. Ozlijeđenih nije bilo.

Sumnja se da je 35-godišnjak počinio sljedeća kaznena djela:

dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom i sredstvom na štetu četvorice policijskih službenika Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke

prisila prema službenoj osobi na štetu četvorice policijskih službenika Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke

nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari

Nakon kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.

Svjedoci opisali što se događalo

Podsjetimo, Net.hr je razgovarao s nekoliko očevidaca koji su se zatekli na mjestu drame. Jedan od njih bio je Drago, koji je naveo da je osumnjičenik pričao s policajcima koji su izašli na teren, ali se nije htio predati. "Vidio sam da nešto ima u ruci, ali nemam pojma što je imao. Nisam bio blizu, nisam vidio je li izvadio osigurač iz bombe", kazao je Drago.

"Nisam znao o čemu se radi. Bilo je policije okolo, bilo je panike. Zatvorili su promet, ljudi više nisu prilazili, sve je bilo prazno", ispričao nam je pak Mirko, stanar koji desetljećima živi u Utrinama.