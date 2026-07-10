Ovo je muškarac koji je prijetio bombom kod osnovne škole

Zagrebačka policija potvrdila je da je u petak oko 16.10 sati zaprimila dojavu o muškarcu koji se u Šišićevoj ulici nalazio s eksplozivnom napravom. Po dojavi su na mjesto događaja odmah upućeni policijski službenici.

Muškarac, koji je u jednom trenutku sjedio na klupi držeći bombu, na kraju se predao bez pružanja otpora. Policajci su ga u lisicama priveli i odveli na kriminalističko istraživanje, a prije toga bit će podvrgnut liječničkom pregledu.

Zbog ozbiljnosti situacije policija je uspostavila sigurnosni pojas oko osnovne škole, dječjeg vrtića i okolnih objekata. Stanovnicima ulice privremeno nije bilo dopušteno napuštati područje dok je trajala policijska intervencija.