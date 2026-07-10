Svjedoci otkrili detalje drame u Zagrebu: 'Stigli su specijalci, vidio sam da ima nešto u ruci'

Muškarac koji je u petak poslijepodne prijetio bombom u zagrebačkim Utrinama nalazi se pod nadzorom policije, potvrdila je za Net.hr zagrebačka policija.

Policija je zaprimila dojavu da se u Šišićevoj ulici nalazi muškarac s eksplozivnom napravom, poslije koje je izašla na teren.

Jutarnji list doznaje kako su policajci zatekli muškaraca dok je sjedio na klupi i držao bombu, a potom se predao.

Policija ga je u lisicama uvela u policijsko vozilo te će ga odvesti na kriminalističko istraživanje, a prije toga će biti medicinski pregledan.

Očevidac: 'Vidio sam da ima nešto u ruci'

Net.hr razgovarao je s nekoliko očevidaca koji su se zatekli na mjestu drame, a između ostalog su nam kazali i da su na teren stigli specijalci.

Drago iz Utrine priča nam da je sve započelo još oko 14.30 sati, a ističe da je policija brzo napravila sigurnosnu zonu. "Sve je bilo očišćeno, nitko nije mogao prići, sve je bilo čisto", kaže nam sugovornik.

"Policija je odmah došla, bilo je ih je 15-ak", dodaje očevidac i navodi da je muškarac pričao s policajcima koji su izašli na teren, ali nije se htio predati. "Vidio sam da nešto ima u ruci, ali nemam pojma što je imao. Nisam bio blizu, nisam vidio je li izvadio osigurač iz bombe", dodaje Drago.

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"Maknuli su nas da se ne daj Bože nešto ne dogodi, onda sam gledao kroz prozor. Uvjeravali su ga, pričali su s njim pa se sam predao", kaže Drago.

Drugi svjedok nam kaže: "Izašao sam i vidio 50-ak različitih automobila, što policijskih pa nekih s plavim bljeskalicama. Nisam znao što se događa, nego su mi prijatelji ispričali. Rekli su im da je taj čovjek inače dolazio i malo se čudno ponašao, nosio pića u vrećici i nudio im. Dva dana poslije, evo ga s bombom."

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"Nisam znao o čemu se radi. Bilo je policije okolo, bilo je panike. Zatvorili su promet, ljudi više nisu prilazili, sve je bilo prazno", ispričao nam je pak Mirko, treći sugovornik i stanar koji desetljećima živi u Utrinama.

Neslužbeno: Izvukao osigurač iz bombe

Brojni građani na društvenim mrežama su objavili kako čovjek s bombom hoda po kvartu te da ga policija lovi.

Kako neslužbeno doznaje portal 24sata, muškarac je izvukao osigurač iz bombe i prijetio da će se raznijeti kod osnovne škole,

24sata ističe da je policija napravila sigurnu zonu oko osnovne škole, vrtića i drugih zgrada. Čitateljica tog portala kaže da im policija ne dopušta da izađu iz ulice.