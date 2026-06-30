USKOK podigao optužnicu protiv 19-godišnjaka iz Ploča zbog terorizma

USKOK je podigao optužnicu protiv 19-godišnjeg hrvatskog državljanina iz Ploča zbog kaznenog djela terorizma pred Županijskim sudom u Splitu optužnicu, izvijestili su na svojim stranicama.

Optužnica je podignuta nakon istrage pokrenute 1. svibnja 2026. godine, a mladića se tereti da je od 24. do 29. travnja u Pločama slao prijeteće poruke o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u više obrazovnih i odgojnih ustanova diljem Hrvatske.

Prema navodima USKOK-a, okrivljenik je, koristeći mobilni uređaj, pristupio internetskom servisu te putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao više e-mail poruka na adrese državnih institucija i tijela Republike Hrvatske. U porukama je tvrdio da su postavljene eksplozivne naprave u školama i vrtićima na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča.

Izazivao strah i masovnu paniku

Istražitelji navode kako je cilj takvih prijetnji bio izazivanje ozbiljnog straha, masovne panike i uznemirenosti građana.

Zbog sadržaja zaprimljenih prijetnji nadležne službe odmah su poduzele sigurnosne mjere. Iz više škola i vrtića evakuirani su učenici, djeca i zaposlenici, dok su policijski službenici proveli protueksplozijske preglede svih objekata obuhvaćenih prijetnjama.

Iako tijekom pregleda nisu pronađene eksplozivne naprave, evakuacije i sigurnosne provjere izazvale su uznemirenost među djecom, zaposlenicima obrazovnih ustanova te širom javnosti.

O optužnici će u nastavku postupka odlučivati Županijski sud u Splitu.