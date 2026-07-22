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UDARILI GA PO DŽEPU /

Policija pronašla vozača koji je pokosio Poljakinju u Puli i pobjegao: Ipak neće u zatvor

Policija pronašla vozača koji je pokosio Poljakinju u Puli i pobjegao: Ipak neće u zatvor
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Žena koja je u trenutku nesreće šetala psa je prevezena u pulsku bolnicu gdje je zadržana na liječenju

22.7.2026.
13:57
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Istarska policija pronašla je odbjeglog vozača koji je početkom tjedna u Puli skrivio prometnu nesreću i ozlijedio pješakinju, no odlučila ga je novčano kazniti bez zadržavanja u zatvoru. 

Budući da su na mjestu nesreće pronašli dijelove vozila, policajci su brzo ustanovili o kojoj marki i tipu vozila se radilo te su provjerom ušli u trag počinitelju. 

Ispostavilo se da je nesreću skrivio 37-godišnji hrvatski državljanin koji je napuhao 2,17 promila kada ga je policija uhvatila. "Kako bi se utvrdila točna koncentracija alkohola u krvi u vrijeme kada je muškarac upravljao automobilom i izazvao prometnu nesreću, uzeti su mu uzorci krvi i urina te će se obaviti vještačenje uzoraka", izvijestila je policija. 

Policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Predložila je sudu da se muškarca zadrži u zatvoru, kao i novčanu kaznu od 3.430 eura i zaštitnu mjeru oduzimanja vozačke na 15 mjeseci.

Ostao bez vozačke

Sud nije odredio zadržavanje u zatvoru, nego ga je novčano kaznio i privremeno mu oduzeo vozačku. 

Uz to, dobit će i devet prekršajnih negativnih bodova, a budući da je i ranije imao negativne bodove, poništit će mu se vozačka te će morati ponovno polagati vozački ispit i to tek dvije godine nakon što odluka postane pravomoćna. 

Policija će izvješće dostaviti nadležnom državnom odvjetništvu. 

Ranije je objavljeno kako se nesreća dogodila oko 19.30 sati u ponedjeljak na cesti Put od Fortice u Puli kada je vozač zbog neprilagođene brzine zrcalom automobila udario pješakinju, 43-godišnju poljsku državljanku koja je šetala psa uz rub kolnika. Pala je na tlo, a vozač je pobjegao bez da joj je pomogao ili nazvao policiju. 

Ona je prevezena u pulsku bolnicu gdje je zadržana na liječenju. 

Prometna NesrećaPulaVozačPolicijaCrna Kronika
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