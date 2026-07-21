Svinjska kuga stigla do 99 slučajeva: Poznato kome će prvo pokucati inspektori

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KRIZNI SASTANAK U VLADI /

Svinjska kuga stigla je do brojke od 99 slučajeva, a u Vladi je u utorak kasno poslijepodne održan krizni sastanak. Doznaje se što je dogovoreno i kome će u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji pokucati inspektori.

Zabilježeno je još pet novih slučajeva afričke svinjske kuge, a dok broj zaraženih gospodarstava raste, ministar poljoprivrede David Vlajčić već danima upozorava da nedostaje veterinarskih inspektora.

Na sastanku u Vladi dogovorene su pojačane kontrole, s fokusom na Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju, posebno na gospodarstva kod kojih su ranije utvrđene nepravilnosti.

Uključuju se i policija i lovci

"Detektirali smo 3000 gospodarstava. Fokus mora biti afrička svinjska kuga i kuga malih preživača u odnosu na druge poslove", rekao je ministar.

Na teren će sve raspoložive snage, a u potragu za divljim svinjama uključuju se i policija i lovci. Policija će termovizijskim kamerama i dronovima pomagati u lociranju divljih svinja, dok bi u pojačani odstrel moglo biti uključeno do 35 tisuća lovaca.

Stručnjaci, međutim, i dalje upozoravaju da su ključni strože kontrole i pridržavanje propisanih mjera.

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