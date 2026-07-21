Dinamo kreće u lov na Ligu prvaka, evo što kažu Hrvati: 'Oni su prvaci jače lige od HNL-a'

Nogometaše Dinama u utorak navečer očekuje početak europske avanture. U 2. kolu kvalifikacija za Ligu prvaka Modri se sastaju s Thunom – momčadi koja je prošle sezone neočekivano osvojila naslov prvaka Švicarske.

Utakmica počinje u 20 sati, a izravan prijenos možete pratiti na glavnom kanalu RTL-a, kao i našoj digitalnoj platformi Voyo.

Uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Zagrebu. Ako Dinamo prođe u 3. kolo, ondje ga čeka bolji iz ogleda litavskog Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka.

'Kakvu utakmicu očekujete?'

U našoj Temi dana pitali smo i vas: "Kakvu utakmicu očekujete?"

U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijeli na Facebook stranici Net.hr.-a.

"Dinamo mora nametnuti svoj ritam od prve minute kako bi neutralizirao početni pritisak domaćina", smatra Bruno Knežević.

"Od današnje utakmice očekujem pobjedu Dinama jer bi olakšali uzvrat u našem Maksimiru", dodao je Damir Cvijić.

"Očekujem pošteno suđenje i pobjedu Dinama", poručila je Ruža Mikuš.

"Očekujem neizvjesnu utakmicu. Kažu Dinamo je favorit a Thun su bili prvaci puno jače lige od HNL-a", zaključio je Dejan Car.

U raspravi možete sudjelovati i dalje na Facebook stranici našeg portala Net.hr.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.