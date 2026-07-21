Omiljeno voće stiglo na tržnice, ovo su cijene: 'Da to preračunamo u nekadašnje kune...'

Na tržnice su stigle prve ovogodišnje šljive, a mi smo provjerili koliko stoji kilogram i hoće li se isplatiti ove godine raditi džem ili peći rakiju.

Prve domaće šljive već su stigle na splitske tržnice. Kupci ih razgledavaju, kušaju i biraju, a prodavači kažu da je tek početak sezone.

"Stigle su, one su iz Muća, a cijena je 2,50 i dobre su. Tek su počele, one su za jelo, kasnije kad budu mekše onda su za pekmez", objašnjava nam prodavačica Marija Nejašmić.

Kakve su cijene?

Cijena ovisi o štandu. Dok se ponegdje kilogram prodaje za četiri ili pet eura, na većini štandova domaće šljive stoje između dva i pol i tri.

"Nažalost, tri eura nama sve više dolazi kao tri kune, jer to su toliko cijene išle u nebo. Kada bismo preračunavali u nekadašnje kune, fakat ne bi ništa kupio", smatra Lada iz Splita. Ivanka iz Vranjica pak govori: "Bilo bi dobro da su malo jeftinije, ali najbolje je domaće. Odlične su, pogledom sam ih probala!"

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, 2024. bila je dobra godina kada je proizvedeno 11.451 tona šljiva, već sljedeće godine urod je bio manji 42 posto, nešto više od 6.500 tona (6626). A ove godine proizvođači očekuju solidan urod. "Bilo je previše kiše, sve je dobro rodilo, svega ima", kaže Marija Nejašmić.

Najbolje tek stižu

Ipak, mnogi će reći da one najbolje tek stižu. Kraj ljeta i početak jeseni tradicionalno su vrijeme kada dozrijevaju sorte koje su najtraženije za pekmez, kompot i drugu zimnicu.

"Prava domaća šljiva je iza Male gospe, kad počne lišće otpadati... Najbolje su one male šljiva bistrica, mala sitna je najbolja, a čačanka velika ona je recimo za rakiju za peći, a bistrica početkom devetog mjeseca", smatra prodavač Antonio.

Sezona šljiva tek je počela, pa će ih na tržnicama iz tjedna u tjedan biti sve više. A s većom ponudom, očekuju prodavači, mogla bi biti i povoljnija cijena.