TRK NA PLAC / Šljive žure u pekmez! Ove godine stigle ranije nego inače. Cijena?! Prava sitnica

'Ako je razdoblje visokih temperatura duže, to izaziva prisilno dozrijevanje i smanjuje se kvaliteta ploda. No na ovim kasnim sortama nismo zabilježili takve pojave, samo je berba na većini sorti uranila dva do tri tjedna u odnosu na prosječnu godinu'