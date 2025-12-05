Krvavi obračun na Pacifiku! Američka vojska raznijela brod, četvoro mrtvih: Objavljena i snimka
Uz objavu Južnog zapovjedništva nalazi se 21 sekundu dug video koji prikazuje napad na brod.
Američka vojska izvela je u četvrtak napad na sumnjivi brod za prijevoz droge u istočnom Pacifiku, ubivši četiri osobe na brodu, prema objavi na društvenim mrežama američkog Južnog zapovjedništva, piše CNN.
„Južno koplje izvelo je smrtonosni kinetički napad na plovilo u međunarodnim vodama kojim upravlja označena teroristička organizacija. Obavještajne službe potvrdile su da je plovilo prevozilo ilegalne narkotike i da je tranzitiralo poznatom rutom za trgovinu narkoticima u istočnom Pacifiku. Četiri muška narkoterorista na plovilu su ubijena“, stoji u objavi.
Uz objavu nalazi se 21 sekundu dug video koji prikazuje napad na brod.
Ovaj napad dolazi u trenutku kada se Pentagon suočava s dvostranačkim kritikama zbog napada u rujnu na navodni brod za prijevoz droge u kojem je vojska ispalila naknadne napade, ubivši preživjele članove posade. Najmanje 87 ljudi sada je ubijeno u napadima na 23 sumnjiva broda za prijevoz droge u sklopu kampanje pod nazivom Operacija Južno koplje, za koju Trumpova administracija tvrdi da je usmjerena na ograničavanje trgovine narkoticima.
POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Trump napasti Venezuelu? Sve je napetije, padaju teške optužbe