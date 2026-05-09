Brankove trešnje koštaju tri eura po kilogramu, evo u čemu je caka: 'Ništa ne ostane'

Na tržnicama cijene uvoznih trešanja nikad više, i do 20 eura za kilogram, o čemu je RTL Danas već izvještavao. Polako stižu i domaće, čija je cijena ipak prihvatljivija, ali i dalje visoka.

Stoga smo sa splitske tržnice otišli i u 50-ak kilometara udaljene Hrvace. Berete li ih ondje sami, vaše su za tri eura po kilogramu.

Prve domaće trešnje na splitskoj tržnici privlače poglede, ne samo zato što su tek stigle, nego i zbog cijene. "Imamo naše gospodarstvo, imao trešnje, imamo svakoga voća i tu sam na tržnici 60 godina", priča nam prodavačica Janja i dodaje kako kilogram sitnih trešanja kod nje košta osam, a većih 10 eura po kilogramu. "Nekome je skupo, nekome nije", kaže Janja.

Našli smo domaće i po 12 eura, ali i dalje su povoljnije od uvoznih koje po kilogramu drže cijenu od 20 eura. No, neki priznaju da će čekati da cijene još padnu. "Preskupo. Vidim ovdje 15 eura, to je previše", smatra Željko.

'Sve se proda'

Prirodno uzgojene trešnje u Hrvacama još nisu zrele za branje, ali kad budu početkom lipnja, vlasnik OPG-a Branko Perković poziva kupce da naprave to sami. Tako to čini posljednjih pet godina i svi su zadovoljni, kaže nam. "Tri eura kilogram. Ja sjedim ispod hrasta uz vagu. Oni dođu, beru, uberu koliko ih je volja. Dođu ovdje, stave na vagu, ja naplatim, ponudim ih još pićem. Sve se proda, ništa ne ostane", objašnjava nam Perković.

Na svom OPG-u ima oko 450 stabala trešanja i procjenjuje da će biti više od 2,5 tone trešanja. Smatra da je previše 10 eura za kilogram koliko se prodaju na tržnici. "Realna cijena je pet do šest eura, ništa više. A ovo što tko zarađuje je druga stvar. Tome bi se lako moglo stati na kraj", tvrdi Perković.

Kome je teško brati, a skupo platiti trenutačnu cijenu, dobra vijest je da su trešnje ove godine dobro rodile i da će im cijena svakako uskoro biti niža. Koliko će ovisiti o prodavačima....