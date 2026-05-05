Cijena trešanja šokirala Hrvate: 'Nema veze s realnošću, masovno nas pljačkaju'

Kupci na zagrebačkim tržnicama ovih su dana neugodno iznenađeni cijenama ranih trešanja. Za kilogram uvoznih, uglavnom španjolskih trešanja, na pojedinim štandovima treba izdvojiti i do 20 eura, što je za mnoge, kažu, potpuno nedostižno s hrvatskim plaćama.

„Cijene ne da su lude, to su totalno lude cijene. Nemoguće je da za pola kile jagoda traže pet eura, a kilogram trešanja 20 eura. Od čega je to, zlata?”, pita se Davor iz Zagreba.

Sličnog je mišljenja i Ela, koja smatra da su takve cijene apsurdne za prosječnog kupca. „Uz svaki takav štand odmah bih stavila nekoga iz porezne uprave, pa onoga tko je u stanju to kupiti pitala za porijeklo novca”, kaže.

Na tržnicama su zasad uglavnom dostupne uvozne trešnje, dok će domaće, ističu prodavači i uzgajivači, u većim količinama stići tek krajem svibnja. Kupci smatraju da se cijene voća sve manje prilagođavaju životnom standardu građana.

„Cijene su dosta visoke, ne prilagođavaju se stanovništvu i kupcima. Trebalo bi to ipak biti malo jeftinije da ljudi mogu preživjeti, jer dosta teško žive”, kaže Zagrepčanka Ankica Mirić.

I dok rijetki prodavači koji već nude rane trešnje pred kamerama nisu htjeli govoriti, na Dolcu ima i onih koji pokušavaju zadržati kupce povoljnijim sezonskim cijenama.

„Moraš izaći u susret kupcima. Ja živim od toga i kupci su zadovoljni. Treba razmišljati i o ljudima koji imaju roditelje s malim mirovinama”, kaže prodavač Saudin.

Uzgajivač: Masovno nas pljačkaju

Trešnje već desetljećima uzgaja i Robert Hadžić, vlasnik OPG-a, koji najavljuje da će svoje ovogodišnje domaće trešnje prodavati za 7 do 8 eura po kilogramu — gotovo tri puta jeftinije od nekih trenutno ponuđenih uvoznih.

Glavni problem, tvrdi, nisu sami proizvođači nego preprodavači. „To je totalno ludo vrijeme, nema veze s realnošću. U redu, to je španjolska trešnja, vjerojatno iz Extremadure, koja puno ranije stiže nego naša, ali mogu sa sigurnošću reći da te iste trešnje u zemljama gdje se izvoze, poput Njemačke ili Austrije, nisu 20 eura. Možda su 10 do 12, ali ne 20. Ovo je zbilja špekulativno i masovno nas pljačkaju”, poručuje Hadžić.

Dodatni problem za domaće proizvođače bila je snažna oluja u ožujku koja je oštetila dio nasada, što bi se moglo osjetiti na urodu dogodine.

Ipak, ovogodišnja sezona zasad izgleda obećavajuće, a domaće trešnje uskoro bi trebale preplaviti tržnice.

Kupcima koji žele znati kupuju li svježe domaće ili voće koje je danima putovalo iz inozemstva, Robert Hadžić savjetuje da pogledaju peteljku. „Kad je peteljka potpuno zelena, nije dehidrirala i nije počela tamniti, to je prvi znak da je trešnja došla iz blizine, da nije putovala sedam dana i stajala po skladištima i hladnjačama”, objašnjava.

Savjet bi mnogima mogao biti koristan u idućim tjednima, kada na tržnicama krene prava sezona jednog od omiljenih proljetnih plodova.