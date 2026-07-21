Ogromna zrna tuče pogodila Istru, ima ozlijeđenih! Veliko nevrijeme ide prema Dalmaciji

Snažno nevrijeme praćeno pljuskovima, grmljavinom i tučom pogodilo je Istru. Posebno teško bilo je u Rovinju, gdje je padala tuča veličine oraha, a pojedina zrna bila su veća od pet centimetara.

U jednom rovinjskom kampu ozlijeđena su dvojica turista. Liječnička pomoć pružena im je na mjestu događaja, a materijalna šteta na automobilima i imovini tek se utvrđuje.

"Odmah je upućen tim Hitne medicinske službe na mjesto događaja", rekla je Tajana Čemerikić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Po dolasku u kamp, djelatnici hitne zatekli su dvije ozlijeđene osobe kod recepcije, obje s vidljivim ozljedama glave.

Jedan od ozlijeđenih rekao je da je tijekom nevremena izašao prekriti vozilo.

"Komad tuče pogodio ga je u glavu", rekla je Čemerikić.

Drugi turist ozlijeđen je nakon što je nevrijeme već prestalo. Prema njegovim riječima, sagnuo se zavezati tenisicu kada ga je također pogodio komad tuče.

Crveno upozorenje za splitsku regiju

Nevrijeme se tijekom dana nastavlja premještati prema drugim dijelovima Jadrana. Za splitsku regiju izdana je najviša, crvena razina upozorenja, a kasno poslijepodne i navečer očekuju se jače nestabilnosti praćene grmljavinom, olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom.

"Za cijeli Jadran izdano je narančasto upozorenje, što znači da očekujemo nastavak nestabilnosti. Najveća vjerojatnost za najintenzivnije grmljavinsko nevrijeme je u splitskoj regiji i zato je tamo izdano crveno upozorenje", rekla je Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja DHMZ-a.

Na društvenim mrežama pojavljuju se i snimke nevremena koje je već pogodilo Italiju.

❗Un violento sistema temporalesco sta colpendo in questi minuti la costa marchigiana centrale.



Raffiche di vento superiori ai 114 km/h a sud di Numana. Video dello staff da Poggio Alto (AN). pic.twitter.com/WA4We8jqdN — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 21, 2026

Objavljene su snimke iz Pesara i Numane, gdje se vidi snažna oluja koja se kretala tim područjem. Upravo se taj sustav prati i zbog mogućeg utjecaja na vrijeme na Jadranu.