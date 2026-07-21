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DHMZ UPOZORAVA /

Upaljen crveni meteoalarm za hrvatsku regiju: Stiže grmljavinsko nevrijeme s tučom

Upaljen crveni meteoalarm za hrvatsku regiju: Stiže grmljavinsko nevrijeme s tučom
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Foto: pixsell, Zvonimir Barisin/dhmz

U drugom dijelu dana očekuje se nastavak nestabilnog vremena uz još jače izražene meteorološke uvjete za pojavu grmljavinskog nevremena

21.7.2026.
12:58
danas.hr
pixsell, Zvonimir Barisin/dhmz
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U splitskoj regiji za utorak kasno poslijepodne i navečer najavljeno je grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom, zbog čega će biti na snazi najviša, crvena razina upozorenja, javlja DHMZ.

Nakon prijepodnevnih nevremena s olujnim vjetrom, obilnom kišom te lokalnom tučom na sjevernom dijelu Jadrana te nešto slabije izraženih u dijelu Like i na sjeveru Dalmacije, u drugom dijelu dana očekuje se nastavak nestabilnog vremena uz još jače izražene meteorološke uvjete za pojavu grmljavinskog nevremena.

Upaljen crveni meteoalarm za hrvatsku regiju: Stiže grmljavinsko nevrijeme s tučom
Foto: dhmz

Crveno upozorenje za splitsku regiju

"Posebno se to odnosi na dio Dalmacije, i to regiju Split, u kasnim popodnevnim i večernjim satima, gdje će stoga na snazi biti najviša razina upozorenja – crveno upozorenje za grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom

Narančasto upozorenje na snazi je za regije Rijeka i Knin, gdje tijekom poslijepodneva također može biti izraženih grmljavinskih pljuskova", kazao je meteorolog Krunoslav Mikec.

Upaljen crveni meteoalarm za hrvatsku regiju: Stiže grmljavinsko nevrijeme s tučom
Foto: dhmz

Na povećanu vjerojatnost za njih navečer i u noći treba računati i na krajnjem jugu zemlje, odnosno u regiji Dubrovnik, gdje je također na snazi narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme sve do srijede ujutro.

Superćelijske oluje u Istri

Podsjetimo, Istru je u utorak ujutro zahvatilo snažno nevrijeme, iznad mora razvile su se čak četiri superćelijske oluje koje su lokalno donijele izrazito krupnu tuču, a ta pojava u Istri nije zabilježena posljednjih nekoliko godina, izvijestili su u utorak iz istarskog meteo portala Istramet. 

Prema zasad dostupnim informacijama, najkrupnija tuča pala je na području Rovinja, gdje su zabilježena zrna tuče promjera većeg od pet centimetara, a prouzročila su štetu na brojnim vozilima.

Olujni sustav koji je pogodio Rovinjštinu nastavio je svoj put prema unutrašnjosti Istre, a superćelija se trenutačno premješta prema području Žminja. Ondje i dalje postoji mogućnost nove tuče, obilnih pljuskova i izraženijih grmljavinskih pojava. 

Osim snažnog nevremena, u okolici su ponovno primijećeni i rijetki oblici oblaka undulatus asperatus. Riječ je o neobičnoj formaciji oblaka koju karakteriziraju valovite strukture na nebu, a pojavljuje se vrlo rijetko, najčešće u uvjetima izražene atmosferske nestabilnosti. 

Po riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Dina Kozlevca istarski vatrogasci imali su svega par intervencija na području Rovinja zbog pada granja na prometnice,  

(Hina) xdspo ymt

DhmzSplitVremenska PrognozaGrmljavinaNevrijemeMeteoalarm
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