Upaljen crveni meteoalarm za hrvatsku regiju: Stiže grmljavinsko nevrijeme s tučom

U splitskoj regiji za utorak kasno poslijepodne i navečer najavljeno je grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom, zbog čega će biti na snazi najviša, crvena razina upozorenja, javlja DHMZ.

Nakon prijepodnevnih nevremena s olujnim vjetrom, obilnom kišom te lokalnom tučom na sjevernom dijelu Jadrana te nešto slabije izraženih u dijelu Like i na sjeveru Dalmacije, u drugom dijelu dana očekuje se nastavak nestabilnog vremena uz još jače izražene meteorološke uvjete za pojavu grmljavinskog nevremena.

Foto: dhmz

Crveno upozorenje za splitsku regiju

"Posebno se to odnosi na dio Dalmacije, i to regiju Split, u kasnim popodnevnim i večernjim satima, gdje će stoga na snazi biti najviša razina upozorenja – crveno upozorenje za grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom

Narančasto upozorenje na snazi je za regije Rijeka i Knin, gdje tijekom poslijepodneva također može biti izraženih grmljavinskih pljuskova", kazao je meteorolog Krunoslav Mikec.

Foto: dhmz

Na povećanu vjerojatnost za njih navečer i u noći treba računati i na krajnjem jugu zemlje, odnosno u regiji Dubrovnik, gdje je također na snazi narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme sve do srijede ujutro.

Superćelijske oluje u Istri

Podsjetimo, Istru je u utorak ujutro zahvatilo snažno nevrijeme, iznad mora razvile su se čak četiri superćelijske oluje koje su lokalno donijele izrazito krupnu tuču, a ta pojava u Istri nije zabilježena posljednjih nekoliko godina, izvijestili su u utorak iz istarskog meteo portala Istramet.

Prema zasad dostupnim informacijama, najkrupnija tuča pala je na području Rovinja, gdje su zabilježena zrna tuče promjera većeg od pet centimetara, a prouzročila su štetu na brojnim vozilima.

Olujni sustav koji je pogodio Rovinjštinu nastavio je svoj put prema unutrašnjosti Istre, a superćelija se trenutačno premješta prema području Žminja. Ondje i dalje postoji mogućnost nove tuče, obilnih pljuskova i izraženijih grmljavinskih pojava.

Osim snažnog nevremena, u okolici su ponovno primijećeni i rijetki oblici oblaka undulatus asperatus. Riječ je o neobičnoj formaciji oblaka koju karakteriziraju valovite strukture na nebu, a pojavljuje se vrlo rijetko, najčešće u uvjetima izražene atmosferske nestabilnosti.

Po riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Dina Kozlevca istarski vatrogasci imali su svega par intervencija na području Rovinja zbog pada granja na prometnice,

(Hina) xdspo ymt