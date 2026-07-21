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TUČA I OLUJE /

Susjedima stižu tri vremenske promjene: Temperature će ujutro biti samo 10 °C

Susjedima stižu tri vremenske promjene: Temperature će ujutro biti samo 10 °C
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Foto: Pexels

Iako će srijeda biti mirna i uglavnom vedra, u četvrtak stiže drugi poremećaj

21.7.2026.
12:52
danas.hr
Pexels
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Do kraja tjedna Sloveniju će zahvatiti tri vremenska poremećaja, a prvi od njih slijedi već u utorak poslijepodne, javlja portal 24ur.com

Agencija za zaštitu okoliša (ARSO) navodi da će poslijepodne u utorak prema jugu preko Alpa prodirati hladan i nestabilan zrak, koji će uzrokovati prilično jake oluje, posebno nad sjevernim Sredozemljem. 

"Lokalne oluje već nekoliko dana zaredom muče Padsku nizinu, Istru i Kvarner, a očekuje se da će oluje danas tamo biti najjače. Oluje će poslijepodne zahvatiti i veliki dio Slovenije sa sjeverozapada", navodi ARSO.

Za jugozapadnu Sloveniju izdano je narančasto upozorenje na vremensku opasnost zbog jakih udara vjetra, obilne kiše i tuče. Uz obalu privremeno može puhati jak zapadni vjetar.

Idućih dana 

Iako će srijeda biti mirna i uglavnom vedra, u četvrtak stiže drugi poremećaj. Lokalni pljuskovi i grmljavina tada se očekuju u unutrašnjosti zemlje, posebno sredinom dana i poslijepodne.

Do trećeg poremećaja trebalo bi doći u petak. "Najhladniji zrak proći će kroz nas u petak navečer, tako da će i petak i subota ujutro biti vrlo svježi s temperaturama između samo sedam i 13 stupnjeva Celzija. Inače, petak i subota bit će sunčani dani, s temperaturama koje će u petak poslijepodne doseći 26 stupnjeva Celzija, a u subotu 29 stupnjeva Celzija", poručuje ARSO.

VrijemeVremenska PrognozaSlovenija
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