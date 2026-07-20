Meteorologinja najavila nevrijeme: Pljuskovi, grmljavina i olujni udari

Ušli smo u još jedan nestabilan tjedan, budući da se u sklopu frontalnog sustava preko naših krajeva premješta vlažniji zrak. U utorak je tako lokalno moguće i nevrijeme.

UTORAK

U noći i ujutro s porastom naoblake lokalnih pljuskova s grmljavinom može biti ponajprije na sjevernom Jadranu, dok većinom sunčano ostaje na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura na kopnu između 14 i 17 stupnjeva, na moru od 22 do 25.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nestabilnije. Uz sve više oblaka lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na širem karlovačkom području. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura slična jučerašnjoj, oko 25, 26 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično. Promjenjivo oblačno, no uz porast naoblake postoji mogućnost za mjestimične pljuskove s grmljavinom, osobito prema kraju dana oko slavonskog gorja. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura između 26 i 28 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno, no uz prolazno više oblaka mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, lokalno i nevrijeme. Ponajprije na sjeveru i u unutrašnjosti gdje može pasti i veća količina oborine. Kasno navečer i u noći na srijedu nevere su moguće i na jugu zemlje. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, koji uz nestabilnosti može imati jake, ponegdje i olujne udare. Temperatura uglavnom između 30 i 33 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano, no uz jače naoblačenje mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim vjetrom, osobito u gorju i na širem riječkom području gdje su moguće i nevere. Puhat će umjerena, podno Velebita ponegdje i jaka bura. Temperatura u gorju između 23 i 25, a na moru oko 29, 30 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana na kopnu sve češća sunčana razdoblja. No u četvrtak i nedjelju opet prolazno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Većinu tjedna danju oko 26, što je nekoliko stupnjeva ispod prosjeka za ovaj dio godine. Za vikend ipak nešto toplije.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu od srijede poslijepodne pretežno sunčano. Rijetki pljuskovi s grmljavinom mogući su još u četvrtak na sjevernom Jadranu, a čini se češće od nedjelje i to duž većeg dijela obale. Puhat će umjerena bura, od četvrtka lokalno i jaka, a za vikend jugo. Noći će biti ugodnije za spavanje, a danju rijetko iznad 30 stupnjeva.