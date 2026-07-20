Nova promjena donosi olujni vjetar i jaku kišu: Meteorologinja otkrila gdje će biti najgore

Nakon čestih pljuskova proteklih dana, ponegdje i jačih oluja koje su uzrokovale dizanje krovova, podizanje razine mora i prevrtale brodice, opet nas prolazi fronta, a nestabilno vrijeme ostaje i danas i sutra.

Ponedjeljak

Jutros će uz oblačno i kišovito vrijeme bit će i pljuskova, grmljavine, na sjevernom Jadranu moguće je i jače nevrijeme! Na sjevernom i srednjem dijelu nakon prolaska fronte zapuhat će jaka bura, a u unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar! Jutarnja temperatura između 14 i 18, na Jadranu i dalje vrlo toplo - 20 do 25 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne će u unutrašnjosti prevladavati sunčano s promjenjivom naoblakom i uglavnom suho. Bit će manje vruće - najviša dnevna temperatura bit će oko 26 Celzijevih stupnjeva uz slab, u gorju umjeren sjeveroistočni vjetar.

Na istoku sutra također mirnije i stabilnije poslijepodne. Bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i također manje vruće - najviša temperatura između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva uz slab do umjeren sjeverozapadnjak.

Na jugu i dalje nastavak sunčanog i vrućeg vremena, a nestabilnosti uz pljuskove i grmljavinu bit će uglavnom u zaleđu, mala mogućnost postoji da pokoji pljusak bude i na obali. Najviša temperatura i sutra će se popeti do 35 stupnjeva, a puhat će umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Na sjevernom dijelu nakon pljuskova i bure, poslijepodne stabilnije i sunčanije vrijeme, a bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Pljuskovi, ponegdje i praćeni grmljavinom i sutra na području gorske Hrvatske te u unutrašnjosti Istre.

Idućih dana na kopnu

Što nam donosi nastavak tjedna? U utorak novi val pljuskova i grmljavine zahvatit će većinu unutrašnjosti, a slično nas očekuje i u četvrtak. U srijedu sunčanije, ali ono što je svakako važno je da nas čeka manje vruć tjedan. Snizit će se i jutarnje temperature pa će biti ugodnije za spavanje. Krajem tjedna sunčanije i postupno toplije.

Idućih dana na moru

Na Jadranu u utorak nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, a u Dalmaciji je moguće i jače nevrijeme praćeno olujnim vjetrom i jakom kišom. Zapuhat će i jaka bura, a većinu tjedna puhat će umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Nastavak tjedna donosi nam sunčano, ali i ovdje manje vruće vrijeme, a dobra vijest je i da će se sniziti noćne temperature pa će se ugodnije spavati.

Početak tjedna dakle nestabilan - večeras i u noći u središnjem i istočnom dijelu pljuskovi i grmljavina uz jak vjetar, a u noći i sutra ujutro bit će ih i na sjevernom Jadranu te u gorskom dijelu. Od sredine tjedna sunčanije i manje vruće.