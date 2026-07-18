Podignuta razina upozorenja, više regija pod narančastim alarmom: Najavljuju se bujične poplave i tuča

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je nova upozorenja na opasne vremenske pojave za ovaj vikend. Više dijelova Hrvatske više nije u žutom, već narančastom i to zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i toplinskog vala. Grad Zagreb već je pogodila jaka kiša.

Najizraženije nevrijeme očekuje se tijekom subote, i to u zagrebačkoj i karlovačkoj regiji, za koju je, što se tiče kontinentalne Hrvatske, na snazi narančasto upozorenje.

Danas promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom ⛈️, osobito poslijepodne i navečer kada je lokalno moguće nevrijeme.

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Više na https://t.co/7tElXxnRUV#DHMZ pic.twitter.com/i4O4PjdJoG — DHMZ (@DHMZ_HR) July 18, 2026

"Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, osobito navečer kada lokalno može biti nevremena. Vjerojatnost grmljavine veća od 75 posto. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u promet", poručuju iz DHMZ-a.

Također, za splitsku i dubrovačku regiju narančasti meteoalarm je oglašen zbog izrazito visokih temperatura.

"U većini krajeva promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiša, ponegdje i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 °C", stoji u prognozi DHMZ-a za subotu, 18. srpnja.

Više o vremenu čitajte i u prognozi RTL-ove meteorologinje Dore Šimunec.