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ANALIZA DHMZ-A /

Lipanj bio ekstremno topao u dijelovima Hrvatske: Na Zavižanu odstupanje 3,5 stupnjeva

Lipanj bio ekstremno topao u dijelovima Hrvatske: Na Zavižanu odstupanje 3,5 stupnjeva
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U istočnim dijelovima Hrvatske, na području Gradišta i Slavonskog Broda te u gorskim predjelima zabilježeni su sušni uvjeti, a u Ogulinu i vrlo sušni

2.7.2026.
21:24
Hina
David Jerkovic/PIXSELL
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Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je analizu vremenskih prilika za lipanj, prema kojoj je prošli mjesec bio ekstremno topao na Puntijarci, u većem dijelu gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja. 

"Prema raspodjeli percentila, lipanj je bio ekstremno topao na Puntijarci, u većem dijelu gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja - u Šibeniku, Kninu, Komiži, Lastovu i Dubrovniku", izvijestili su iz DHMZ-a.

Naveli su i da je lipanj bio vrlo topao u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, na području Paga i Pazina te u preostalim dijelovima južnog Hrvatskog primorja, dok su topli uvjeti zabilježeni na meteorološkoj postaji Daruvar.

Oborine u granicama normale

Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu na klimatološki normal 1991. – 2020. kretala su se u rasponu od 1,7 Celzijevih stupnjeva u Daruvaru i Makarskoj do 3,5 Celzijevih stupnjeva na Zavižanu

Oborinske prilike u lipnju bile su u granicama normale u većem dijelu Hrvatske.

Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, a kišno je bilo u Pločama. U istočnim dijelovima Hrvatske, na području Gradišta i Slavonskog Broda te u gorskim predjelima zabilježeni su sušni uvjeti, a u Ogulinu i vrlo sušni, objavili su iz DHMZ-a. 

DhmzToplinski ValHrvatskaZavizan
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