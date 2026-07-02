Lipanj bio ekstremno topao u dijelovima Hrvatske: Na Zavižanu odstupanje 3,5 stupnjeva

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je analizu vremenskih prilika za lipanj, prema kojoj je prošli mjesec bio ekstremno topao na Puntijarci, u većem dijelu gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja.

"Prema raspodjeli percentila, lipanj je bio ekstremno topao na Puntijarci, u većem dijelu gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja - u Šibeniku, Kninu, Komiži, Lastovu i Dubrovniku", izvijestili su iz DHMZ-a.

Naveli su i da je lipanj bio vrlo topao u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, na području Paga i Pazina te u preostalim dijelovima južnog Hrvatskog primorja, dok su topli uvjeti zabilježeni na meteorološkoj postaji Daruvar.

Oborine u granicama normale

Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu na klimatološki normal 1991. – 2020. kretala su se u rasponu od 1,7 Celzijevih stupnjeva u Daruvaru i Makarskoj do 3,5 Celzijevih stupnjeva na Zavižanu.

Oborinske prilike u lipnju bile su u granicama normale u većem dijelu Hrvatske.

Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, a kišno je bilo u Pločama. U istočnim dijelovima Hrvatske, na području Gradišta i Slavonskog Broda te u gorskim predjelima zabilježeni su sušni uvjeti, a u Ogulinu i vrlo sušni, objavili su iz DHMZ-a.