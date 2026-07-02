Toplinski val je iza nas, uskoro dolaze svježe noći u kojima ćemo se moći i naspavati

Stigao je kraj intenzivnom toplinskom valu, u većem dijelu Europe i rekordnom! Vrućina je naglo popustila uz pljuskove i grmljavinu kako se frontalni poremećaj i dalje premješta preko naših krajeva dalje prema istoku.

ČETVRTAK

Nakon oblačne i kišovite noći, još i prijepodne kojeg izraženijeg pljuska može biti na istoku i na sjevernom te srednjem Jadranu. No, postupno će se smanjivati i naoblaka. Bit će vjetrovito uz umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, na moru jaku buru s olujnim udarima, osobito pod Velebitom. Tek na krajnjem jugu, jugo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve sunčanije. Bit će barem djelomice sunčano uz postupno slabljenje sjeverca. No, najvažnije, bit će osjetno svježije. Mnogi će tako napokon prodisati na oko 26 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sve češća sunčana razdoblja i uglavnom suho, ali još u Podunavlju može prolazno biti pokojeg pljuska. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura zamjetno niža, bit će između 24 i 26 stupnjeva.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano, ali ne još stabilno. No, uglavnom se u Zagori i osobito Konavlima očekuje razvoj oblaka i lokalni pljusak praćen grmljavinom. Posvuda će zapuhati jaka bura, a bit će i manje vruće, tj. podnošljivije.

Na sjevernom Jadranu sve manje oblaka, sve sunčanije i uglavnom suho, a navečer će se i razvedravati. No, bit će vjetrovito uz jaku, pod Velebitom i dalje na udare olujnu buru. Prekid je to posvuda vrućine, bit će barem malo ispod 30 stupnjeva, u gorju i ispod 25.

IDUĆIH DANA NA KOPNU I MORU

Opet većinom sunčano i uglavnom suho. No, znatno ugodnije nego prijašnjih dana. Bit će to vrlo topli dani, rijetko gdje i vrući, ali noću i ujutro od subote napokon čak i svježe pa će se moći propisno naspavati i odmoriti. Nešto nestabilnije, tek prema sredini idućeg tjedna.

Na Jadranu obilje sunca i vedrine, ali još do nedjelje po jakoj buri. Mirnije početkom idućeg tjedna, najprije uz tramontanu, zatim samo prolazno tijekom dana sjeverozapadni vjetar. Danju neće biti odviše vruće, a i noći ugodnije.