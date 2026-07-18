Vikend donosi preokret: Jedan dio Hrvatske pod pljuskovima i grmljavinom, drugi u toplinskom valu

Vikend koji je pred nama obilježit će promjenjivo i nestabilno vrijeme. Zbog premještanja frontalnih poremećaja blizu naših krajeva, kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatit će sjeverni Jadran i unutrašnjost, dok će u Dalmaciji ostati većinom suho i sunčano.

PETAK

Već sutra prijepodne uz prolazno više oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, najprije na sjevernom Jadranu i u gorju, dok će na jugu zemlje prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu jugoistočni i jugozapadni, dok će na sjevernom dijelu zapuhati bura.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno, a lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno jak. Temperatura uglavnom između 28 i 30 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu su uz jače naoblačenje mjestimice mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a temperatura koji stupanj niža od današnje, većinom od 30 do 32.

Na jugu zemlje nastavlja se pravo ljeto, ali i toplinski val. Bit će obilje sunca i vrlo vruće uz temperaturu između 33 i 35 stupnjeva. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura mora je uglavnom oko 25.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjiva naoblaka uz nešto više sunčanih razdoblja uz istarsku obalu i na otocima. Lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Kasno navečer izgledni su i neverini. Zapuhat će slaba do umjerena bura, a temperatura na moru oko 32, 33, u gorju između 27 i 29 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti se nastavlja nestabilno i promjenjivo vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu, osobito u nedjelju, utorak i četvrtak. Puhat će i slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će posvuda biti osjetno niža. Ponegdje i do 10 stupnjeva niža u odnosu na jučer.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru također promjenjivo, ponajprije na sjevernom Jadranu, dok će u utorak posvuda biti oblačnije, a izraženiji pljuskovi s grmljavinom vjerojatniji su u Dalmaciji. Zapuhat će bura, povremeno i jaka, a u noći na srijedu i s olujnim udarima. Noćna temperatura će biti niža pa će se i lakše spavati, a dnevna će se uglavnom zadržavati ispod 30 stupnjeva.