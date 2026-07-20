FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROMJENA VREMENA /

Novi meteotsunami na obali: Snimljen fenomen na Lošinju, nevrijeme donijelo kaos na Jadranu

Novi meteotsunami na obali: Snimljen fenomen na Lošinju, nevrijeme donijelo kaos na Jadranu
×
Foto: Čitatelj/Dalmacija Danas

Kao i prošlog tjedna, dio sjevernog Jadrana zahvatio je meteotsunami. Stanovnici Maloga Lošinja javljaju kako je poplavila riva

20.7.2026.
13:46
Dunja Stanković
Čitatelj/Dalmacija Danas
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Najavljena promjena vremena stigla je u prijepodnevnim satima na sjeverni Jadran gdje se razvio olujni sustav koji je zahvatio i dijelove Istre, Kvarnera, Gorskog kotara te krajnji sjever Dalmacije. 

Uz kišu, na moru je lokalno zabilježeno i jače grmljavinsko nevrijeme i pad temperature od čak desetak stupnjeva u kratkom vremenu prenosi Dalmacija Danas. 

Podaci mreže Crometeo pokazuju da je najviše kiše palo u dijelovima Gorskog kotara. Na meteo postaji u Puli zabilježeno je deset litara kiše po kvadratnom metru.

Kao i prošlog tjedna, dio sjevernog Jadrana zahvatio je meteotsunami. Stanovnici Maloga Lošinja javljaju kako je poplavila riva.

Sve je, kažu, trajalo 15 minuta, uz olujne udare vjetra. Razina mora podigla se za 30 centimetara. 

Oko 13 sati grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je šire sinjsko područje, dok je neverin praćen olujnim udarima vjetra zabilježen u Starigradu Paklenici. 

Meteotsunami je meteorološka pojava koja se u Dalmaciji često naziva i šćiga, pojasnio je ranije RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić. Nije to ništa neuobičajeno na našoj obali. 

Upaljeni žuti alarmi

Za razliku od klasičnog tsunamija, koji nastaje zbog podmorskih potresa ili drugih geoloških poremećaja, meteotsunami uzrokuju nagle promjene tlaka zraka i vjetra povezane s olujnim sustavima.

 

DHMZ za ostatak ponedjeljka predviđa djelomično sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom i nestabilne prilike. Mjestimice su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito izraženiji na Jadranu i u predjelima uz njega.

Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29, na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja. 

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je u ponedjeljak žuto upozorenje za Gospićku, Kninsku, Riječku, Splitsku, Dubrovačku regiju, Zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Sjevernu Dalmaciju. 

Promjena VremenaMali LošinjFenomenMeteoalarmDhmzKišaMoreMeteotsunami
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike