Novi meteotsunami na obali: Snimljen fenomen na Lošinju, nevrijeme donijelo kaos na Jadranu

Najavljena promjena vremena stigla je u prijepodnevnim satima na sjeverni Jadran gdje se razvio olujni sustav koji je zahvatio i dijelove Istre, Kvarnera, Gorskog kotara te krajnji sjever Dalmacije.

Uz kišu, na moru je lokalno zabilježeno i jače grmljavinsko nevrijeme i pad temperature od čak desetak stupnjeva u kratkom vremenu prenosi Dalmacija Danas.

Podaci mreže Crometeo pokazuju da je najviše kiše palo u dijelovima Gorskog kotara. Na meteo postaji u Puli zabilježeno je deset litara kiše po kvadratnom metru.

Kao i prošlog tjedna, dio sjevernog Jadrana zahvatio je meteotsunami. Stanovnici Maloga Lošinja javljaju kako je poplavila riva.

Sve je, kažu, trajalo 15 minuta, uz olujne udare vjetra. Razina mora podigla se za 30 centimetara.

Oko 13 sati grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je šire sinjsko područje, dok je neverin praćen olujnim udarima vjetra zabilježen u Starigradu Paklenici.

Meteotsunami je meteorološka pojava koja se u Dalmaciji često naziva i šćiga, pojasnio je ranije RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić. Nije to ništa neuobičajeno na našoj obali.

Upaljeni žuti alarmi

Za razliku od klasičnog tsunamija, koji nastaje zbog podmorskih potresa ili drugih geoloških poremećaja, meteotsunami uzrokuju nagle promjene tlaka zraka i vjetra povezane s olujnim sustavima.

DHMZ za ostatak ponedjeljka predviđa djelomično sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom i nestabilne prilike. Mjestimice su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito izraženiji na Jadranu i u predjelima uz njega.

Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29, na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je u ponedjeljak žuto upozorenje za Gospićku, Kninsku, Riječku, Splitsku, Dubrovačku regiju, Zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Sjevernu Dalmaciju.