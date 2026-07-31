Vlajčić: 'Imamo dojave da se u Dalmaciji ilegalno krijumčari meso u ugostiteljske objekte'

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić upozorio je u petak da ilegalni uvoz i šverc svinjetine predstavljaju ozbiljnu prijetnju hrvatskom svinjogojstvu, ocijenivši da se zbog "kratke zarade" ugrožava domaća proizvodnja te stvara nelojalna konkurencija hrvatskim uzgajivačima.

"Nerazumljivo je da se zbog nečijeg profita ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja. To su primjeri u kojima se hrvatsko svinjogojstvo susreće s nelojalnom konkurencijom i jednim potpuno nesvjesnim stanjem, zbog kratke zarade. Jednostavno, imamo ugroženo kompletno hrvatsko svinjogojstvo", rekao je Vlajčić nakon sjednice lokalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu u Požegi.

Kazao je kako ministarstvo s terena kontinuirano zaprima dojave da se, konkretno u Dalmaciji, ilegalno uvozi i krijumčari meso u ugostiteljske objekte, istaknuvši da takve radnje treba jasno osuditi jer se njima, osim što se krše hrvatski i europski propisi, povećava rizik od unošenja zaraznih bolesti. Dodao je da su građani počeli prijavljivati takve slučajeve te pozvao uzgajivače da se dosljedno pridržavaju svih biosigurnosnih mjera.

Pojačane kontrole na graničnim prijelazima

Govoreći o borbi protiv afričke svinjske kuge, ministar je rekao da je epidemiološka situacija u Požeško-slavonskoj županiji zasad zadovoljavajuća, ali da nema mjesta opuštanju. Istaknuo je da se provodi pojačani odstrel divljih svinja, da idućeg tjedna počinju pojačani nadzori veterinarske inspekcije u najugroženijim županijama te da sve nadležne službe koordinirano provode mjere za sprječavanje širenja bolesti.

Vlajčić je rekao i da su na nacionalnoj razini pojačane kontrole na graničnim prijelazima te nadzor prometa i nezakonitih aktivnosti, navodeći da je već otkriveno nekoliko slučajeva koji ugrožavaju hrvatsko svinjogojstvo, a o rezultatima istraga javnost će biti obaviještena nakon njihova dovršetka.

Osvrćući se na druge zarazne bolesti životinja, osim afričke svinjske kuge, Vlajčić je rekao da od 14. srpnja nije zabilježen nijedan novi slučaj kuge malih preživača, ali da je stanje i dalje osjetljivo. Upozorio je i na pojavu boginja ovaca i koza u susjednim državama, upozorivši da bi njihov unos u Hrvatsku mogao imati ozbiljne posljedice za stočarsku proizvodnju.

Na upit o trenutačnom stanju s afričkom svinjskom kugom, rekao je da Ministarstvo svakodnevno prati podatke s terena te da se još ne može govoriti o smirivanju situacije. Podsjetio je kako se Španjolska desetljećima bori s tom bolešću te još jednom naglasio kako je nužno pridržavanje svih biosigurnosnih pravila, osobito zbog prisutnosti virusa među divljim svinjama.