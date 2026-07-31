Hanka Paldum koncert u Puli posvećuje posebnoj osobi: 'Zapjevat ćemo njegovu omiljenu pjesmu'

Jedna od najpoznatijih regionalnih pjevačica Hanka Paldum (70) obradovala je obožavatelje najavom koncerta u Puli, no njezina objava na Instagramu imala je i osobnu notu. Uz najavu nastupa, pjevačica je podijelila radost zbog ponovnog susreta s pulskom publikom, ali i sjećanje na dugogodišnjeg prijatelja, legendarnog boksača Matu Parlova.

Uz objavu je priložila arhivsku fotografiju slavnog sportaša te priznala da uoči dolaska u Pulu osjeća i dozu tuge.

„Uz veliko ushićenje, osjećam veliku žal što me ovog puta, među dragim prijateljima, neće dočekati naš veliki sportski velikan Mate Parlov, da mi pruži prijateljsku ruku i poželi dobrodošlicu, kao što je to činio ranijih godina“, napisala je Hanka.

Izvedba hit-pjesme u čast boksačkoj legendi

Mate Parlov, koji je preminuo 2008. godine, ostaje upamćen kao jedan od najvećih sportaša s ovih prostora. Osvajač olimpijskog zlata i višestruki prvak veći je dio života proveo upravo u Puli. Hanka ga je u objavi opisala kao čovjeka velikog srca te je pozvala publiku da mu zajedno odaju počast na koncertu.

„Zato vas od srca pozivam da zajedno zapjevamo njegovu omiljenu pjesmu 'Zelene oči' i da se na taj način prisjetimo velikog sportiste“, poručila je.

Koncert će se održati 6. kolovoza u prostoru obnovljenog Malog rimskog kazališta. Za Hanku Paldum ovaj nastup označava povratak pred pulsku publiku nakon duže stanke, a najavila je večer ispunjenu poznatim sevdalinkama.