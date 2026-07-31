Mourinho osobno nazvao srpskog nogometaša, želi ga u Real Madridu

Novi trener Real Madrida, José Mourinho, je krenuo u rekonstrukciju momčadi, a visoko na popisu želja nalazi se Dušan Vlahović. Portugalski stručnjak u 26-godišnjem napadaču vidi igrača za specifičnu ulogu koja nedostaje u svlačionici "kraljevskog kluba" i, prema informacijama španjolske Defensa Central, navodno ga je već nazvao i predstavio mu plan.

Cijena slobodnog igrača i ključan preduvjet

Kako je Vlahoviću 30. lipnja istekao ugovor s Juventusom, Real Madrid ne bi morao platiti odštetu, što čini operaciju primamljivom. Ipak, posao ne bi bio besplatan. Prema navodima španjolskih medija, Vlahovićevi zastupnici traže značajan bonus za potpis, dok bi njegova godišnja plaća iznosila oko osam milijuna eura. Međutim, dovođenje srpskog napadača izravno ovisi o budućnosti Gonzala Garcíje. Uprava kluba i Mourinho ne planiraju gomilati igrače u napadu, stoga bi odlazak mladog Garcíje, za kojeg postoje ponude i najozbiljnija je ona engleskog Fulhama, oslobodio potrebno mjesto u momčadi i prostor u budžetu za plaće. Bez tog transfera, vrata za Vlahovića ostaju zatvorena.

🚨 Jose Mourinho wants Real Madrid to sign Dusan Vlahovic.



The new manager is pushing for a natural No.9.



The free agent is on Madrid's radar.



ℹ️ Source: @defcentral #RealMadrid #Transfers pic.twitter.com/75pBnCpmR6 — FootballBuzzer.Com (@FootBuzzdotcom) July 30, 2026

Taktička slagalica portugalskog trenera

Mourinho vjeruje da momčadi, unatoč prisutnosti Kyliana Mbappéa i mladog Endricka, nedostaje klasični centarfor s dominantnom fizičkom prisutnošću u šesnaestercu. Vlahović se sa svojih 190 centimetara visine savršeno uklapa u taj profil. Portugalac želi napadača koji može zadržati loptu, dominirati u zračnim duelima i efikasno završavati akcije nakon centaršuteva bekova, čija je ofenzivna uloga naglašena u Mourinhovom sustavu. Njegova uloga ne bi bila uloga neupitnog startera, već taktičkog aduta za utakmice koje zahtijevaju drugačiji pristup, slično onome što je Joselu donosio momčadi u prošlosti. On bi bio opcija za razbijanje gustih obrana i promjenu ritma kada je to najpotrebnije.