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španjolci tvrde /

Bomba iz Madrida: Bellinghamov otac tražio izlaz iz Reala, klub odmah poslao jasnu poruku

Bomba iz Madrida: Bellinghamov otac tražio izlaz iz Reala, klub odmah poslao jasnu poruku
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Foto: JUSTIN TALLIS/AFP/Profimedia

Alvarez tvrdi da je Bellinghamov otac klupskim čelnicima prenio kako njegov sin razmatra odlazak zbog određenih nesuglasica s dijelom stručnog stožera

30.7.2026.
8:21
Sportski.net
JUSTIN TALLIS/AFP/Profimedia
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Budućnost Judea Bellinghama u Real Madridu ponovno je pod povećalom nakon tvrdnji španjolskog novinara koji je otkrio detalje navodnog tajnog sastanka između kluba i oca engleskog veznjaka.

Prema riječima uglednog španjolskog novinara Pepea Alvareza, Mark Bellingham, Judeov otac i agent, sastao se s predstavnicima Real Madrida odmah nakon završetka prošle sezone kako bi razgovarao o mogućnosti odlaska svog sina iz kraljevskog kluba.

Alvarez tvrdi da je Bellinghamov otac klupskim čelnicima prenio kako njegov sin razmatra odlazak zbog određenih nesuglasica s dijelom stručnog stožera. Prema tim informacijama, postojeći odnosi i određene taktičke ideje navodno su kod engleskog reprezentativca izazvale određenu nelagodu, iako i dalje ima važnu ulogu u momčadi.

 

 

Ipak, odgovor Reala navodno je bio vrlo jasan. Madridski klub poručio je kako Bellingham nije na prodaju ni pod kojim uvjetima te da ga smatra jednim od ključnih igrača budućeg projekta. Real nema namjeru odreći se svoje najveće zvijezde, bez obzira na moguće ponude koje bi mogle stići.

Nakon ovih navoda ponovno su se otvorila pitanja o Bellinghamovoj budućnosti, posebno zbog ranijih povezivanja s povratkom u Premier ligu. Kao potencijalni kandidati za njegov potpis spominju se Chelsea, Manchester City i Liverpool.

Bellingham je u Real Madrid stigao iz Borussije Dortmund u ljeto 2023. godine u velikom transferu, a prilagodba na novu sredinu bila je gotovo savršena. Englez je odmah postao jedan od najboljih igrača svijeta i ključni čovjek momčadi koja je u njegovoj debitantskoj sezoni osvojila dvostruku krunu, Ligu prvaka i naslov prvaka Španjolske.

Unatoč novim glasinama, Real Madrid jasno pokazuje da Judea Bellinghama vidi kao jednog od temelja svoje budućnosti, a eventualni odlazak zasad se čini vrlo dalekom opcijom.

Jude BellinghamReal MadridSastanak
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