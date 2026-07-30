FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI GUBITAK /

Kraj karijere duge 50 godina: Preminuo je glumac kojeg pamtimo po Igri prijestolja i Bondu

Kraj karijere duge 50 godina: Preminuo je glumac kojeg pamtimo po Igri prijestolja i Bondu
×
Foto: Supplied by LMKMEDIA/Landmark/Profimedia

Poznati britanski glumac ostvario je bogatu karijeru dugu pet desetljeća, a publika ga pamti i po ulogama u Jamesu Bondu te brojnim hit serijama

30.7.2026.
8:51
Hot.hr
Supplied by LMKMEDIA/Landmark/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Britanski glumac Tom Chadbon, poznat po ulogama u kultnim serijama "Igra prijestolja" i "Doctor Who", preminuo je u 80. godini. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je tvrtka Fantom Events, s kojom je glumac surađivao.

Karijera duga pet desetljeća

Iako ga se najviše veže uz "Igru prijestolja", gdje je odigrao svoju posljednju zabilježenu ulogu kao visoki septon Maynard 2017. godine, obožavatelji su se odmah prisjetili njegovih drugih, zapaženijih ostvarenja. Chadbon je bio glumac školovan na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramskih umjetnosti, a njegova karijera protezala se kroz više od pet desetljeća. Mnogi ga se sjećaju kao detektiva Duggana u serijalu "City of Death" iz serije "Doctor Who" 1979. godine, koji i danas drži rekord kao najgledanija epizoda u povijesti showa. Kasnije se vratio u istu seriju 1986. kao lik Merdeen.

Kraj karijere duge 50 godina: Preminuo je glumac kojeg pamtimo po Igri prijestolja i Bondu
Foto: Amicus Productions/Christophel Collection/Profimedia

Njegova svestranost vidljiva je i kroz uloge u brojnim drugim projektima. Pojavio se u filmu o Jamesu Bondu "Casino Royale" 2006. godine te je bio poznato lice na britanskoj televiziji, s ulogama u serijama kao što su "Peep Show", "Žrtve" i "Midsomer Murders".

Obožavatelji su na društvenim mrežama izrazili tugu i žaljenje za glumcem te pružili podršku njegovoj obitelji.

James BondIgra PrijestoljaSmrt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike