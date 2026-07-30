Kraj karijere duge 50 godina: Preminuo je glumac kojeg pamtimo po Igri prijestolja i Bondu

Britanski glumac Tom Chadbon, poznat po ulogama u kultnim serijama "Igra prijestolja" i "Doctor Who", preminuo je u 80. godini. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je tvrtka Fantom Events, s kojom je glumac surađivao.

Karijera duga pet desetljeća

Iako ga se najviše veže uz "Igru prijestolja", gdje je odigrao svoju posljednju zabilježenu ulogu kao visoki septon Maynard 2017. godine, obožavatelji su se odmah prisjetili njegovih drugih, zapaženijih ostvarenja. Chadbon je bio glumac školovan na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramskih umjetnosti, a njegova karijera protezala se kroz više od pet desetljeća. Mnogi ga se sjećaju kao detektiva Duggana u serijalu "City of Death" iz serije "Doctor Who" 1979. godine, koji i danas drži rekord kao najgledanija epizoda u povijesti showa. Kasnije se vratio u istu seriju 1986. kao lik Merdeen.

Foto: Amicus Productions/Christophel Collection/Profimedia

Njegova svestranost vidljiva je i kroz uloge u brojnim drugim projektima. Pojavio se u filmu o Jamesu Bondu "Casino Royale" 2006. godine te je bio poznato lice na britanskoj televiziji, s ulogama u serijama kao što su "Peep Show", "Žrtve" i "Midsomer Murders".

Obožavatelji su na društvenim mrežama izrazili tugu i žaljenje za glumcem te pružili podršku njegovoj obitelji.