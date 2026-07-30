Yamalova djevojka na meti interneta: Prvo su je optužili za nevjeru, a sada kruže nove glasine!?

Dok je devetnaestogodišnji Lamine Yamal slavio najveći uspjeh svoje karijere, osvajanje Svjetskog prvenstva sa Španjolskom, internet je pokrenuo vlastito natjecanje - virtualno suđenje njegovoj djevojci. Ines Garcia Santos, 21-godišnja influencerica, postala je središte online hajke koja je u nekoliko dana proizvela više drame nego cijeli nogometni turnir. Od optužbi da je "kopačica zlata" do lažnih vijesti o trudnoći, njezin se privatni život našao pod nemilosrdnim povećalom javnosti, otkrivajući mračnu stranu slave u doba društvenih mreža.

Tko je zapravo Ines Garcia?

Prije nego što je postala poznata kao djevojka jedne od najvećih nogometnih nada, Ines Garcia Santos već je gradila uspješnu karijeru. Kao modna i beauty influencerica iz Seville, okupila je stotine tisuća pratitelja na Instagramu i više od milijun na TikToku, gdje je redovito dijelila savjete o ljepoti, modi i načinu života. Njezina veza s Yamalom nije započela njezin uspon, već ga je samo ubrzala, lansiravši je na globalnu scenu.

Par je svoju vezu potvrdio u svibnju 2026. godine na Barceloninoj proslavi na kraju sezone, no poznaju se znatno duže. Garcia je u jednom videu na TikToku otkrila da su se upoznali putem izravnih poruka na društvenim mrežama, demantiravši viralne priče o tome da su se sreli u trgovini nakon što joj je odbijena kartica. Tijekom Svjetskog prvenstva bila je njegova najglasnija navijačica, bodreći ga s tribina u dresu španjolske reprezentacije. Nakon finala, njihove fotografije slavlja na terenu stadiona MetLife obišle su svijet. No, idila nije dugo trajala.

Suđenje bez porote: od 'kopačice zlata' do lažnih vijesti

Svega nekoliko sati nakon što je Yamal podigao pobjednički trofej, na društvenim mrežama počeo se sastavljati "dosje" o Garciji. Korisnici su iskopali stare fotografije i komentare, konstruirajući priču prema kojoj je navodno ostavila dečka s kojim je bila pet godina samo nekoliko tjedana prije nego što je viđena s Yamalom. Optužbe da je s mladim nogometašem isključivo zbog novca i slave preplavile su internet, a stotine milijuna pregleda pretvorile su dezinformaciju u prividnu istinu.

Garcia je isprva pokušala ignorirati napade, no na kraju je bila prisiljena reagirati. U emotivnoj objavi na Instagramu otkrila je koliko su je pogodili komentari. "Satima sam čitala komentare i, iako se trudim biti jaka, i ja sam samo čovjek. Iza ovog profila stoji osoba koja osjeća, koja plače, koja griješi i koja ne prestaje biti ljudsko biće samo zato što je u vezi", napisala je. Upozorila je pratitelje da su tvrdnje koje kruže internetom potekle s lažnih profila koji se predstavljaju kao ona te je navela svoje jedine službene profile.

Ključni "dokaz" tužitelja s interneta bio je Gonzalo Torres, mladić predstavljen kao njezin bivši dečko. No, Garcia je te tvrdnje odlučno demantirala, objasnivši da joj Torres nikada nije bio partner, već samo dobar prijatelj. To je kasnije potvrdio i sam Torres tijekom jednog prijenosa uživo, kao i španjolski novinari koji su otkrili da je priča potekla s lažnog profila. Unatoč tome, šteta je već bila učinjena, a narativ o prevari i koristoljublju nastavio je živjeti vlastitim životom.

Od ignoriranja na terenu do glasina o trudnoći

Hajka se nije zaustavila na prošlosti. Ubrzo je viralan postao i video slavlja na terenu, koji prikazuje Garciju kako grli Yamala dok on gleda u mobitel, a zatim odlazi. Snimka od dvadeset sekundi prikupila je više od deset milijuna pregleda i pokrenula novu raspravu. Jedni su Yamala optužili za aroganciju i nepoštovanje. "Moć mu je udarila u glavu", glasio je jedan od komentara. Drugi su ga branili, ističući da je mladić upravo ostvario svoj životni san. "Čovjek je osvojio Svjetsko prvenstvo, mozak mu je vjerojatno istovremeno u euforiji i na rezervi", pisao je jedan od korisnika.

Kao da to nije bilo dovoljno, novi val kontroverzi pokrenut je kada je Garcia na svom TikToku podijelila video s porukom o "manifestiranju dana kada ću nositi djelić svoga srca". Mnogi su to protumačili kao najavu trudnoće, što je izazvalo lavinu kritika usmjerenih na Yamalovu mladost - ima samo devetnaest godina. Ubrzo se pojavila i lažna fotografija ultrazvuka s njihovim imenima. Iako par nikada nije potvrdio takve vijesti i nema dokaza da su istinite, rasprava o tome je li prikladno da tako mlad sportaš osniva obitelj već je bila u punom jeku. Yamal se na glasine nije izravno osvrtao, no kao odgovor na priče o prekidu koje su se pojavile nakon što je sam otputovao na Ibizu, na svom je profilu objavio niz zajedničkih fotografija s Garcijom, pokazujući da je njihova veza i dalje čvrsta.

Slučaj Ines Garcije postao je tako više od običnog trača. To je lekcija o digitalnoj higijeni i opasnostima koje donosi slava u digitalnom dobu, gdje svatko s pristupom internetu može postati i istražitelj i sudac. Pokazuje i zabrinjavajući paradoks generacije Z koja je svjesna online zlostavljanja, ali istovremeno sudjeluje u sustavima koji ga nagrađuju. Na kraju, priča o njoj podsjetnik je da pristup nečijoj digitalnoj povijesti ne daje pravo na njezino seciranje. Ponekad, najveća digitalna odgovornost leži u posjedovanju alata za istragu o strancu - i odluci da se ti alati ne koriste.