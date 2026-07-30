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Miroslav Škoro proslavio rođendan uz najmilije, Grdović podijelio prizor sa slavlja

Miroslav Škoro proslavio rođendan uz najmilije, Grdović podijelio prizor sa slavlja
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Među uzvanicima na proslavi 64. rođendana Miroslava Škore bio je i Mladen Grdović

30.7.2026.
8:58
Hot.hr
Dino Stanin/PIXSELL
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Hrvatski pjevač, skladatelj i tekstopisac Miroslav Škoro u srijedu je proslavio 64. rođendan u obiteljskom okruženju. Među uzvanicima našao se i njegov dugogodišnji prijatelj, legendarni pjevač Mladen Grdović (68), koji je na društvenim mrežama podijelio zajedničku fotografiju sa slavljenikom i njegovim najbližima.

Na fotografiji poziraju Škoro, njegova supruga Kim Ann Luzaich, sin Matija (30), kći Ivana Emily (34) te Grdović, a pjevač je uz objavu kratko poručio: "Dragi prijatelju, sritan ti rođendan... Familiji Škoro."

Škoro je na svom Instagram profilu također podijelio djelić proslave. Pozirao je uz rođendansku tortu i gitaru, a pratiteljima je zahvalio na brojnim čestitkama.

"Dragi moji ❤️ Hvala svima koji su me se danas sjetili i uljepšali rođendan. 🥳 Voli vas vaš Miro, živjeli! 🙏", napisao je u objavi.

Podsjetimo, Škoro i Grdović dugogodišnji su prijatelji i kolege s glazbene scene. Premda su tijekom političke kampanje 2020. godine javno razmijenili kritike, čini se da su nesuglasice ostavili iza sebe.

Miroslav ŠkoroMladen GrdovićRođendanBliski PrijateljiObitelj
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