Hit do hita, luda atmosfera i ljepotice u prvim redovima: Pogledajte kako je Škoro 'zapalio' Ozalj

Proslava Dana grada Ozlja i ove je godine donijela večer za pamćenje. Sinoć se Trg braće Radić pretvorio u središte vrhunske zabave, gdje je brojne posjetitelje rasplesao i raspjevao Miroslav Škoro.

Pod velikim šatorom slavilo se do kasnih sati, a odlična atmosfera nije izostala ni ove godine. Škoro je publici priredio nezaboravan koncert ispunjen bezvremenskim hitovima koji već desetljećima osvajaju srca svih generacija. Emocije, zajedništvo i snažan domoljubni naboj obilježili su večer u kojoj su uživali i mladi i oni stariji.

Koncert je započeo u 21 sat, a besplatan ulaz privukao je velik broj posjetitelja koji su zajedno pjevali i slavili uz dobro poznate stihove. Veselje, pjesma i dobra energija ispunili su cijeli trg, a Škoro je još jednom pokazao zašto je miljenik publike.

