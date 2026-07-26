Šuput završila u Grdovićevu naručju, a on joj poručio: 'Moja Majo, mislio sam da si lakša'

Mladen Grdović (67) i Maja Šuput (46) bili su među izvođačima na ovogodišnjoj Ližnjanskoj noći u Ližnjanu, a nakon nastupa pjevač je na društvenim mrežama podijelio zajedničku fotografiju iza pozornice. Na njoj Maju drži u naručju, a uz objavu je otkrio da ih veže prijateljstvo koje traje desetljećima.

"Moja Majo, mislio sam da si lakša. Kad si imala pet godina kod Ćaće i Matere u stanu, uvijek si mi sjedila na koljenima. Boris mi je dogovarao nastupe, a tvoja dobra mater Danica... uvijek lipih kolača i kava. Ja sam odradio dva i pol sata Ližnjanske noći. Izvoli na binu", napisao je Grdović uz fotografiju.

Njegove riječi raznježile su brojne pratitelje, a u komentarima su se nizale pohvale na račun glazbenog dvojca. "A barba Mladene, proći će tisuću godina, neće se nitko sličan tebi ponoviti. Nek te dragi Bog čuva", napisao je jedan pratitelj. Drugi mu je poručio: "Tako je, Mladene! Ma ti si naša legenda, pozdrav iz Zagorja", dok su se mnogi složili kratkim, ali znakovitim komentarom: "Super ste!"

Foto: Instagram Screenshot

Fotografiju s Grdovićem podijelila je i Maja Šuput na svojim društvenim mrežama, gdje je također pokazala djelić atmosfere s nastupa.