FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STARO PRIJATELJSTVO /

Šuput završila u Grdovićevu naručju, a on joj poručio: 'Moja Majo, mislio sam da si lakša'

Šuput završila u Grdovićevu naručju, a on joj poručio: 'Moja Majo, mislio sam da si lakša'
×
Foto: Facebook Screenshot

Malo tko zna da Grdović poznaje Maju Šuput od njezine pete godine

26.7.2026.
11:24
Hot.hr
Facebook Screenshot
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Mladen Grdović (67) i Maja Šuput (46) bili su među izvođačima na ovogodišnjoj Ližnjanskoj noći u Ližnjanu, a nakon nastupa pjevač je na društvenim mrežama podijelio zajedničku fotografiju iza pozornice. Na njoj Maju drži u naručju, a uz objavu je otkrio da ih veže prijateljstvo koje traje desetljećima.

"Moja Majo, mislio sam da si lakša. Kad si imala pet godina kod Ćaće i Matere u stanu, uvijek si mi sjedila na koljenima. Boris mi je dogovarao nastupe, a tvoja dobra mater Danica... uvijek lipih kolača i kava. Ja sam odradio dva i pol sata Ližnjanske noći. Izvoli na binu", napisao je Grdović uz fotografiju.

Njegove riječi raznježile su brojne pratitelje, a u komentarima su se nizale pohvale na račun glazbenog dvojca. "A barba Mladene, proći će tisuću godina, neće se nitko sličan tebi ponoviti. Nek te dragi Bog čuva", napisao je jedan pratitelj. Drugi mu je poručio: "Tako je, Mladene! Ma ti si naša legenda, pozdrav iz Zagorja", dok su se mnogi složili kratkim, ali znakovitim komentarom: "Super ste!"

Šuput završila u Grdovićevu naručju, a on joj poručio: 'Moja Majo, mislio sam da si lakša'
Foto: Instagram Screenshot

Fotografiju s Grdovićem podijelila je i Maja Šuput na svojim društvenim mrežama, gdje je također pokazala djelić atmosfere s nastupa. 

Mladen GrdovićMaja šuputPrijateljstvoNastupLiznjan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike