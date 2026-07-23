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Maja Šuput progovorila o odnosu s Nenadom Tatarinovom nakon razvoda braka

Maja Šuput progovorila o odnosu s Nenadom Tatarinovom nakon razvoda braka
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Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Progovorila je i o odnosu s petogodišnjim sinom Bloomom

23.7.2026.
12:29
Hot.hr
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Pjevačica Maja Šuput (46) prošle se godine razvela od supruga Nenada Tatarinova nakon šest godina braka. Bivši supružnici zajedno imaju sina Blooma, koji im je i danas na prvom mjestu. Sada je Maja otvoreno progovorila o odnosu s bivšim suprugom nakon razvoda, njihovoj zajedničkoj brizi za sina te otkrila kako danas funkcioniraju kao roditelji.

Maja Šuput progovorila o odnosu s Nenadom Tatarinovom nakon razvoda braka
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

''Čujemo se svaki dan, i to po pet puta, a i svakodnevno se vidimo. Nenad svako jutro dođe po Blooma i vodi ga u vrtić. I dalje se svako jutro vidimo. Od prvog dana razvoda Nenad je živio s nama još cijelu moju ljetnu turneju, a tek se nakon nekoliko mjeseci službeno odselio. To samo govori da smo normalni ljudi'', rekla je Maja za Gloriju. 

Maja Šuput progovorila o odnosu s Nenadom Tatarinovom nakon razvoda braka
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Progovorila je i o odnosu s petogodišnjim sinom Bloomom. 

''Kao dva frenda smo, ali naravno da se zna hijerarhija i da mu ne dozvoljavam razne budalaštine. Inače, jako volimo ići u šoping. Voli mi birati stylinge. Zna mi reći: "Ovo ti je super haljina, cipele, naušnice." Jako je modno osviješten. A sebi odjeću bira odavno. Navečer si pripremi košulju, mokasinke i naočale. Pravi je esteta, voli parfeme i starije curice. Bit će divan sa ženama'', dodala je Maja. 

Maja šuputNenad TatarinovRazvod
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