Grdović podijelio fotografiju s Frankom Batelić sa SP-a: Jednom rečenicom zaintrigirao javnost

Pjevač Mladen Grdović (67) na društvenim je mrežama podijelio fotografiju s pjevačicom Frankom Batelić (34), nastalu ispred stadiona na kojem je hrvatska reprezentacija odigrala utakmicu Svjetskog prvenstva.

Uz zajedničku fotografiju na kojoj poziraju sa suprugom Vedrana Ćorluke (40), bivšim nogometnim reprezentativcem koji je trenutačno pomoćnik Zlatka Dalića, Grdović je otkrio i da su razgovarali o mogućoj glazbenoj suradnji.

"Franka Batelić, Ćorluka i ja prije utakmice. A razgovor o duetu. Mora biti nešto lipo i uopće ne sumnjam", napisao je Grdović uz emotikone srca, mikrofona, nogometne lopte i klavijatura.

Foto: Instagram story

Vjerna navijačica s tribina

Inače, Franka je hrvatsku reprezentaciju bodrila s tribina, a nakon pobjede podijelila je fotografiju s navijačima Gane, poručivši kako nogomet spaja ljude bez obzira na rezultat.

Grdović je utakmicu pratio u Torontu, no nakon sportskog spektakla morao se vratiti u Hrvatsku zbog ranije dogovorenih nastupa.

Hrvatska je pobjedom protiv Gane osigurala plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, a slavlje se nakon susreta nastavilo na tribinama i travnjaku, gdje su se reprezentativcima pridružili članovi njihovih obitelji te brojni poznati navijači.