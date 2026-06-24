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PODRŠKA VATRENIMA /

Atmosfera za pamćenje: Mladen Grdović raspjevao hrvatske navijače nakon utakmice u Torontu

Atmosfera za pamćenje: Mladen Grdović raspjevao hrvatske navijače nakon utakmice u Torontu
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Foto: Screenshot Mladen Grdovic Oficijalna Stranica II

Pjevač Mladen Grdović i ove godine pružio je podršku hrvatskim reprezentativcima na Svjetskom prvenstvu te je još jednom pokazao kako napraviti pravo slavlje nakon utakmice

24.6.2026.
15:34
Hot.hr
Screenshot Mladen Grdovic Oficijalna Stranica II
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Pobjeda Hrvatske nad Panamom na Svjetskom prvenstvu oduševila je brojne navijače. Hrvatska je pobjedom ostvarila 3 boda u skupini, a pogodak je donio Ante Budimir (34). Nakon završetka utakmice slavlje se preselilo na tribine, a u središtu pozornosti ponovno se našao Mladen Grdović (67).

Pjevač je skupa s navijačima pjevao "Nije u šoldima sve", a ubrzo nakon toga podijelio je i snimku događaja na društvenim mrežama. Na stadionu je slavio u upečatljivom plavom sakou i majici s hrvatskim obilježjima, čime je pokazao koliko je vezan uz reprezentaciju. Grdoviću ovo nije prvi put da Vatrenima pruža podršku. Naime, pjevač je bio i na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine kada je Hrvatska osvojila srebro, te opet četiri godine kasnije u Kataru, gdje je Hrvatska osvojila broncu. 

Navijačka atmosfera rasplamsala se još prije utakmice, kada je Grdović u predvorju hotela skupa s prijateljima i navijačima odlučio održati spontano glazbeno zagrijavanje. Uz pomoć gitare s okupljenima je izveo pjesmu "Tu je moj dom".

Atmosfera za pamćenje: Mladen Grdović raspjevao hrvatske navijače nakon utakmice u Torontu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Na snimci i fotografijama uoči i nakon utakmice se jasno može vidjeti dobro raspoloženje, karakteristično za hrvatske navijače na velikim sportskim natjecanjima. Grdović je svojim poznatim hitovima dodatno zagrijao navijače i najavio nastavak slavlje nakon utakmice na tribinama.

 

Mladen GrdovićSvjetsko Prvenstvo 2026.NogometVatreniSp 2026
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