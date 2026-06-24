Atmosfera za pamćenje: Mladen Grdović raspjevao hrvatske navijače nakon utakmice u Torontu
Pjevač Mladen Grdović i ove godine pružio je podršku hrvatskim reprezentativcima na Svjetskom prvenstvu te je još jednom pokazao kako napraviti pravo slavlje nakon utakmice
Pobjeda Hrvatske nad Panamom na Svjetskom prvenstvu oduševila je brojne navijače. Hrvatska je pobjedom ostvarila 3 boda u skupini, a pogodak je donio Ante Budimir (34). Nakon završetka utakmice slavlje se preselilo na tribine, a u središtu pozornosti ponovno se našao Mladen Grdović (67).
Pjevač je skupa s navijačima pjevao "Nije u šoldima sve", a ubrzo nakon toga podijelio je i snimku događaja na društvenim mrežama. Na stadionu je slavio u upečatljivom plavom sakou i majici s hrvatskim obilježjima, čime je pokazao koliko je vezan uz reprezentaciju. Grdoviću ovo nije prvi put da Vatrenima pruža podršku. Naime, pjevač je bio i na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine kada je Hrvatska osvojila srebro, te opet četiri godine kasnije u Kataru, gdje je Hrvatska osvojila broncu.
Navijačka atmosfera rasplamsala se još prije utakmice, kada je Grdović u predvorju hotela skupa s prijateljima i navijačima odlučio održati spontano glazbeno zagrijavanje. Uz pomoć gitare s okupljenima je izveo pjesmu "Tu je moj dom".
Na snimci i fotografijama uoči i nakon utakmice se jasno može vidjeti dobro raspoloženje, karakteristično za hrvatske navijače na velikim sportskim natjecanjima. Grdović je svojim poznatim hitovima dodatno zagrijao navijače i najavio nastavak slavlje nakon utakmice na tribinama.