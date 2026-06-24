Atmosfera za pamćenje: Mladen Grdović raspjevao hrvatske navijače nakon utakmice u Torontu

Pobjeda Hrvatske nad Panamom na Svjetskom prvenstvu oduševila je brojne navijače. Hrvatska je pobjedom ostvarila 3 boda u skupini, a pogodak je donio Ante Budimir (34). Nakon završetka utakmice slavlje se preselilo na tribine, a u središtu pozornosti ponovno se našao Mladen Grdović (67).

Pjevač je skupa s navijačima pjevao "Nije u šoldima sve", a ubrzo nakon toga podijelio je i snimku događaja na društvenim mrežama. Na stadionu je slavio u upečatljivom plavom sakou i majici s hrvatskim obilježjima, čime je pokazao koliko je vezan uz reprezentaciju. Grdoviću ovo nije prvi put da Vatrenima pruža podršku. Naime, pjevač je bio i na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine kada je Hrvatska osvojila srebro, te opet četiri godine kasnije u Kataru, gdje je Hrvatska osvojila broncu.

Navijačka atmosfera rasplamsala se još prije utakmice, kada je Grdović u predvorju hotela skupa s prijateljima i navijačima odlučio održati spontano glazbeno zagrijavanje. Uz pomoć gitare s okupljenima je izveo pjesmu "Tu je moj dom".

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Na snimci i fotografijama uoči i nakon utakmice se jasno može vidjeti dobro raspoloženje, karakteristično za hrvatske navijače na velikim sportskim natjecanjima. Grdović je svojim poznatim hitovima dodatno zagrijao navijače i najavio nastavak slavlje nakon utakmice na tribinama.