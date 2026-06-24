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VESELO DRUŠTVO /

Plenković na utakmici Vatrenih naletio na Mladena Grdovića: Snimka postala hit na mrežama

Plenković na utakmici Vatrenih naletio na Mladena Grdovića: Snimka postala hit na mrežama
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Premijer Andrej Plenković u Torontu je pratio pobjedu Hrvatske nad Panamom, a nakon utakmice zabilježen je srdačan susret s pjevačem Mladenom Grdovićem

24.6.2026.
10:45
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
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Premijer Andrej Plenković (56) bio je među brojnim navijačima koji su u Torontu pratili pobjedu Hrvatske nad Panamom 1:0 na Svjetskom prvenstvu, a nakon susreta zabilježen je i zanimljiv trenutak koji je ubrzo završio na društvenim mrežama.

Naime, ispod lože došlo je do susreta premijera i pjevača Mladena Grdovića (67), koji je pobjedu Vatrenih pratio u euforičnom raspoloženju i aktivno dijelio sadržaj na društvenim mrežama. U jednom trenutku snimljen je kako pokušava doći do Plenkovića, a premijer mu je uz osmijeh odmah uzvratio pozdrav.

Plenković mu je potom prišao, pružio ruku i čestitao, a kratki susret brzo se pretvorio u srdačan razgovor uz vidno dobro raspoloženje s obje strane.

Pjevač nikada nije skrivao koliko mu znači hrvatska reprezentacija. Kad god mu poslovne obveze to dopuštaju, prati Vatrene na najvećim svjetskim natjecanjima i pruža im podršku s tribina. Upravo zato njegov dolazak na utakmice i aktivno navijanje već su dobro poznati javnosti, a i ovoga puta nije propustio priliku biti uz reprezentaciju u Torontu.

Grdović je prethodno najavio dolazak u Kanadu kako bi podržao Vatrene, a tijekom boravka je objavljivao sadržaj s utakmice i druženja uoči i nakon susreta. Na društvenim mrežama podijelio je i emotivnu poruku nakon pobjede, uz riječi: “Dragi moji, i meni dođu suze.”

I premijera su kamere zabilježile u euforičnom raspoloženju nakon utakmice, a Vatrenima je čestitao na pobjedi i važna tri boda.

“Iskustvo, ustrajnost, pobjeda - čestitke Vatrenima na osvajanju tri važna boda večeras u Torontu”, poručio je premijer, dodavši kako reprezentaciji želi uspjeh u nastavku natjecanja.

U Torontu su mu se pridružili i ministar turizma i sporta Tonči Glavina te ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji su također pratili utakmicu s tribina.

 

Andrej PlenkovićMladen GrdovićVatreni NavijačiSvjetsko Prvenstvo 2026.
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