Vijesti iz Ceute uznemirile Most: Napali migracijske politike tri hrvatske stranke

Stranka Most ocijenila je u petak da događaji u španjolskoj enklavi Ceuti pokazuju neuspjeh europske migracijske politike te poručila da Hrvatska mora sama odlučivati o zaštiti svoje granice i odlučnije odvraćati nezakonite ulaske u zemlju.

Most je u priopćenju ustvrdio da su događaji u Ceuti posljedica političkih i pravosudnih odluka EU koje potiču nezakonite migracije, reagirajući na masovni priljev migranata iz Afrike u tu enklavu.

Po njihovoj ocjeni, takve su odluke omogućile migrantima koji prijeđu europsku granicu dugotrajan ostanak u Europskoj uniji tijekom postupaka odlučivanja o azilu.

"Scene iz španjolske Ceute još su jednom pokazale potpuni slom politike otvorenih granica koju godinama zagovaraju briselske institucije i europska ljevica", poručuju iz Mosta.

Prozvali HDZ, SDP i Možemo

Stranka kritizira europski Pakt o migracijama i azilu te hrvatski Plan upravljanja migracijama, ustvrdivši da oba dokumenta potiču migracije umjesto jačanja zaštite granica.

Navodi da su državljani Sirije, Afganistana, Turske i drugih zemalja posljednjih godina u najvećem broju nezakonito ulazili preko hrvatske granice te tvrdi da novi Plan upravljanja migracijama koristi terminologiju sličnu onoj koju koristi stranka Možemo!, što po njihovoj ocjeni pokazuje bliskost migracijskih politika HDZ-a i Možemo!.

Most također proziva HDZ, SDP i Možemo! jer su u Hrvatskom saboru odbili njihov prijedlog da Hrvatska vojska zajedno s policijom sudjeluje u zaštiti državne granice radi sprječavanja nezakonitih prelazaka.

Zaštita hrvatske granice mora biti zadaća hrvatske policije i, kada je potrebno, Hrvatske vojske, poručuju iz Mosta te ističu da Hrvatska treba imati pravo samostalno odlučivati o tome tko može ući na njezin teritorij.

U toj stranci smatraju da masovni legalni i ilegalni dolasci migranata iz država izvan Europe vode k "zamjeni stanovništva" te upozoravaju da se takva politika, radi opstanka europskih naroda, njihove kulture i vrijednosti, mora zaustaviti odlučnijom zaštitom granica i odvraćanjem ilegalnih migracija.