Kerum se povlači iz politike, ali postoji caka: Evo što nam je otkrio njegov odvjetnik

Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum i Andrija Polić, službenik kojeg Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) sumnjiči da je legalizirao Kerumovu konobu Pršut, u petak oko 11 sati pušteni su nakon ispitivanja.

RTL-u Danas njihovi odvjetnici potvrdili su da tužiteljstvo za njih nije tražilo istražni zatvor.

Polićeva odvjetnica Lovrenka Franceschi ispričala nam je da istražni zatvor nije istražen je su, kako kaže, očito svi svjedoci ispitani. Dodala je da se njezin klijent aktivno branio.

Kerum se povlači iz politike dok traje kazneni postupak

Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kazao nam je pak sljedeće: "USKOK nije za tražio za njega istražni zatvor. Ja sam to i očekivao. Stanje spisa je takvo da je to bilo za očekivati. O spisu ne mogu govoriti jer je zakonom zabranjeno. Gospodin Kerum je iznio obranu u cijelosti i odgovarao na pitanja USKOK-a. Negirao je krivnju."

Dodao je kako se Kerum povlači iz politike dok traje kazneni postupak. "Njegova odluka je da vezano za ovo kazneno djelo neće komunicirati ni sa kim osim da se svi mogu obratiti meni kao njegovom branitelju. A što se tiče stranke, nju do daljnjeg preuzima Igor Stanišić, i on se dok traje ovaj kazneni postupak povlači iz aktivnog djelovanja u politici."