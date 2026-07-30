Odvjetnik Kerumovog nećaka: 'Nisam pobornik ovakvih spektakularnih uhićenja'

Rano jutros nova akcija USKOK-a i policije! Uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Naša kamera snimila ga je na stražnjem sjedištu automobila s lisičinama na rukama, nakon pretrage njegove vile na Mejama. Vrata vile otvorio je brat Kerumove supruge Fani, Saša Horvat. Sumnja se na zloporabe položaja i ovlasti i koruptivne radnje kod legalizacije restorana u Kaštelima i pripadajućih objekata. USKOK se oglasio šturim priopćenjem u kojem nisu naveli detalje istrage.

Kerum je uhićen jutros u Veloj Luci gdje je s obitelji bio na koncertu posvećenom Oliveru Dragojeviću.

Uz njega, uhićen je njegov nećak Igor Sapunar te Andrija Polić, predsjednik Splitskog saveza športova, koji je svojedobno kao referent u Gradu Kaštela izdao dozvolu za legalizaciju Kerumovih nekretnina koja ne odgovara pravom stanju. U Veloj Luci građani su iznenađeni što je Kerum uhićen baš ondje dok oporba ne štedi na optužbama na račun Keruma.

Kerumov nećak još nije ispitan

RTL-ov Rade Županović javio se uživo iz Splita. Kaže da je Kerum sada vjerojatno u nekom od prostora koji istražitelji PNUSKOK-a provjeravaju. Do 13 sati bio je u svojoj vili na Mejama. Naša druga ekipa je u njegovoj konobi u Kaštelima, ali još se tamo nije pojavio. Rade je razgovarao s odvjetnikom Kerumovog nećaka, Igora Sapunara, jednog od osumnjičenih u ovoj aferi - Damirom Primorcem.

Koje su nove okolnosti i gdje je vaš branitelj u ovom trenutku?

On je izvan Splita i kada je dobio poziv od djelatnika policije, odazvao se u roku nekoliko sati i od jutros je u PNUSKOK-u Split i očekujemo da će tijekom dana biti ispitan pa ćemo znati o čemu se radi.

Vi u ovom trenutku nemate nikakve informacije za što je on osumnjičen, ali pretpostavljam - nagađate?

Sve što znamo, znamo iz medija. Odvjetnici nemaju pravo uvida u spis. Tek nakon što branjenik bude ispitan, a mi očekujemo da bi to moglo biti tijekom dana. Planiramo aktivno iznositi obranu i odgovoriti na pitanja i objasniti sve što se našem branjeniku stavlja na teret.

Što mu se stavlja na teret? Je li poznato?

Nama nije poznato, ali radi se o nekakvoj protupravnoj gradnji, iako obrani nije jasno koja bi bila njegova uloga s obzirom na to da on u niti jednom segmentu ovih događaja posljednjih 10, 15 godina nije imao svojstvo nikakve odgovorne osobe niti u jednoj tvrtci tako da će i nama biti zanimljivo koja je njegova uloga.

Hoće li u pritvor?

Riječ je o nećaku Keruma, riječ je i o bivšem zaposleniku kaštelanske gradske uprave i još jednom privatnom poduzetniku. Je li to točno?

Mi znamo samo što piše u medijima. Ja bih se fokusirao na Sapunara. On je od jutros u PNUSKOK-u. Sada treba paziti na rokove budući da on treba biti doveden u roku od 24 sata pritvorskom nadzorniku i nakon toga u roku od 16 sati treba biti ispitan. Ono čega nisam pobornik je da se na ovako spektakularan način, posebno kada su u pitanju osobe koje nisu ranije osuđivane, protiv kojih se ne vodi nikakav drugi kazneni postupak, bivaju uhićene. Jer za pretpostaviti je da bi sigurno te osobe, koje nemaju nikakvu mrlju u svojoj karijeri, da su dobili poziv, uredno bi se odazvale, bili ispitane i nakon toga bi cijelo vrijeme bili u suradnji s tijelima kaznenog progona.

Očekujete li da će uskok tražiti pritvor?

Ne očekujem, ali prvo treba utvrditi koja bi bila uloga našeg branjenika. Imajući u vidu da se događaj zbio prije desetak godina, i ako bi se išlo s nekom tezom da bi naš branjenik mogao utjecati na svjedoke ili eventualno prikriti tu dokumentaciju onda ta teza u ni kojem slučaju ne bi prošla jer da je on to želio napraviti on bi to sigurno napravio u ovih zadnji desetak godina.