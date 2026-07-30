Hrvati skeptični nakon uhićenja Keruma: 'Pravosuđe nam služi kao protočni bojler'

Rano jutros nova akcija USKOK-a i policije! Uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum.

Naša kamera snimila ga je na stražnjem sjedištu automobila s lisičinima na rukama, nakon pretrage njegove vile na Mejama. Vrata vile otvorio je brat Kerumove supruge Fani, Saša Horvat.Sumnja se na zloporabe položaja i ovlasti i koruptivne radnje kod legalizacije restorana u Kaštelima i pripadajućih objekata.

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Je li vas iznenadilo uhićenje Željka Keruma"?

Marija Lukačević kaže da je: "Takvi se teško hvataju, to je razgranata mafija na svim područjima i jedni druge štite. Sumnjam da će ovo opstati, zaštitit će ga netko kome gori pod petama", dodala je.

Za Gogu Reinholc je ovo još jedan igrokaz. "Hoće li biti i zatvoren? Hoće li biti i kažnjen? Tko zna. Možda kao i mnogi, šetat će uskoro slobodan", kaže.

Sličnog je stava i Alen Vladimir: "Iznenađenje ili ne, neće on iza brave, bar ne na duže razdoblje".

Uhićenje je ipak iznenadilo Natašu Đak koja navodi: "Vjerojatno nije stigao nikoga potplatiti. Bude već".

Da je ovo film koji već gledamo po stoti put smatra Leo Leonard Jukic: "Pao je ovaj, pao je onaj, a na slobodi i dalje šeću svi do jednog. Pravosuđe nam služi kao protočni bojler".