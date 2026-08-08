Slovenac će dobiti kip usred Los Angelesa, ali to nije sve

Slovenski hokejaš Anže Kopitar dobit će brončanu statuu ispred stadiona Los Angeles Kingsa. Osim kipa, Kingsi će iz upotrebe povući broj 11 koji je Kopitar nosio, a sve to u čast najboljeg strijelca u povijesti kluba.

Kopitar je rekorder kluba po broju odigranih utakmica (1.521), asistencija (864) i bodova (1.316), a postat će osmi igrač Kingsa čiji je broj povučen iz upotrebe.

"Nevjerojatna je čast da LA Kingsi povuku moj broj iz upotrebe i otkriju moj kip, a nešto je takvo teško opisati riječima. Kada sam prije 21 godine stigao u Los Angeles, jednostavno sam se nadao da ću dobiti priliku igrati u NHL-u. Nikada nisam zamišljao nešto ovakvo. Imao sam sreću cijelu karijeru provesti u jednom klubu, okružen sjajnim suigračima, trenerima, zaposlenicima i navijačima koji su ovo putovanje učinili toliko posebnim. Ovu čast dijelim sa svima koji su bili njegov dio, a posebno sa svojom obitelji, čija su mi ljubav i podrška značile sve. Zaista sam zahvalan što me na ovaj način prepoznaje klub koji mi je toliko toga dao", rekao je Slovenac za službene stranice kluba.

Kopitar (38) nedavno je završio svoju 20. i posljednju sezonu u NHL-u, a svih 20 proveo je upravo u Kingsima. U 1.521 utakmici regularnog dijela sezone ostvario je 1.316 bodova (452 pogotka i 864 asistencije), najviše u povijesti kluba, a njegovih 1.521 utakmica u regularnom dijelu sezone 23. je najveći broj u povijesti lige te sedmi najveći broj utakmica odigranih za jedan klub.