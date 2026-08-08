Na Plazma Sportskim igrama mladih u Rijeci lovi se plasman za veliku Međunarodnu završnicu

FINALE 30. SEZONE /

U Rijeci se nastavlja Državna završnice 30. sezone Plazma Sportskih igara mladih na kojoj sportaši iz cijele Hrvatske nastoje izboriti plasman za veliku Međunarodnu završnicu u Splitu. U trećoj smjeni državne završnice ekipe i pojedinci zaigrali su tri na tri košarku, odbojku, rukomet, tenis te stolni tenis. Sportski tereni diljem Rijeke ovog će ljeta ugostiti više od dvije i pol tisuće djece i mladih koji su izborili nastup na završnici najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi.