Milijun turista stiglo u Hrvatsku, oko cijena se vode rasprave: 'Nama je ovdje jeftinije'

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LJETNA ŠPICA /

U Hrvatskoj trenutačno odmara oko milijun i sto tisuća turista, a gužve na cestama i puna odredišta obilježavaju udarni turistički vikend. Najviše gostiju boravi u Istri, na splitskom području i Kvarneru.

Na Lučkom su se tijekom dana stvarale kolone, no putnici uglavnom poručuju da se uz malo strpljenja sve može podnijeti.

Među turistima koji su već stigli na odredišta ima i onih zadovoljnih cijenama, ali i onih kojima su pojedini kampovi preskupi.

"Nama je ovdje jeftinije u usporedbi s drugim mjestima, gdje je bilo puno skuplje. Razumijemo da je špica sezone i da su cijene više", rekla je Andrea iz Slovačke, koja odmara u Ičićima.

S druge strane, Henrik iz Njemačke kaže da su cijene u nekim kampovima vrlo visoke.

"U nekima se smještaj naplaćuje gotovo kao hotelska soba. Mi smo za jednu noć, odnosno jedno mjesto u kampu u Hrvatskoj, platili 190 eura", rekao je.

Više pogledajte u prilogu.