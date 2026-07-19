Novak slikovito opisao najveći izazov Spa-Francorchampsa: 'Kao da se penjete u nebo'

Velika nagrada Belgije na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps tradicionalno se smatra jednim od vrhunaca sezone Formule 1, a upravo su o njezinim posebnostima u emisiji Vrijeme je za Formulu govorili Neven Novak i Ivan Blažičko.

Već na početku razgovora obojica su istaknula kako Spa nije samo jedna od najpoznatijih staza na svijetu, nego i jedna od najzahtjevnijih za vozače.

Novak je posebno izdvojio kultni uspon Eau Rouge i Raidillon, koji svake godine predstavlja jedan od najvećih izazova u kalendaru Formule 1.

"To je ogromna uzbrdica. Kada krenete prema gore, slijedi gotovo dva kilometra penjanja. U slabijim automobilima nekada ni treći stupanj prijenosa nije dovoljan pa morate prebaciti u drugu. Dok stignete do vrha, čini vam se da uspon traje vječno", opisao je Novak.

Što je Ivan Blažičko rekao pogledajte u prilogu