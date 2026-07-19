Peta epizoda 'Planet Formule' stiže nakon utrke u Belgiji: Tko je briljirao, a tko razočarao?

Ljubitelji Formule 1 na Net.hr-u dobili su novo mjesto za analize, rasprave i najvažnije priče iz svijeta najbržeg motosporta. Planet Formula, novi post-race podcast posvećen Formuli 1, nakon svake utrke donosi stručni osvrt, zanimljive komentare i pogled iza kulisa događanja koja obilježavaju trkaći vikend.

Nakon uspješne premijere podcasta, vrijeme je za novu epizodu posvećenu Velikoj nagradi Belgije na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps. Utrka počinje u nedjelju 19. srpnja u 15 sati, a odmah nakon završetka gledatelje očekuje detaljna analiza svega što se događalo na stazi – od ključnih poteza vozača i momčadi do situacija koje su obilježile cijeli vikend.

Veliku nagradu Belgije gledajte putem RTL-a i platforme Voyo.

U post-race podcastu Planet Formula svoje će viđenje utrke ponuditi F1 stručnjaci Paola Markek, Marko Špoljar i Ivan Peović, koji će proći kroz najvažnije trenutke Velike nagrade Belgije te pokušati odgovoriti na pitanja koja će zanimati sve ljubitelje Formule 1.

Kao i u svakoj emisiji, neće izostati izbor za Vozača dana, gdje će naši stručnjaci izabrati svog favorita i usporediti svoje dojmove s izborom navijača u službenoj F1 anketi. Posebna pažnja bit će posvećena i rubrici Tim tjedna, u kojoj će se analizirati momčad koja je ostavila najveći trag tijekom vikenda – bez obzira na to nalazi li se redovito pod povećalom javnosti ili svoje rezultate gradi iz sjene.

Svaka utrka donosi i razočaranja, a u rubrici Trenutak za zaborav stručni komentatori izdvojit će potez, odluku ili pogrešku koja je obilježila vikend u negativnom smislu. Bilo da je riječ o vozačkoj pogrešci, lošoj strategiji ili neočekivanom potezu momčadi, analizirat će se detalji koji su mogli promijeniti konačan ishod utrke.

Poseban prostor dobit će i reakcije navijača u rubrici Formula 1 na društvenim mrežama, gdje će se govoriti o situacijama koje su izazvale najviše rasprava, kontroverzama, izjavama vozača i trenucima koji su postali viralni diljem svijeta.

Interakcija s publikom ostaje važan dio emisije kroz segment Fan Mailbox, u kojem će Paola, Marko i Ivan odgovarati na pitanja i komentare navijača pristigle putem društvenih mreža Net.hr-a.

Za kraj, Planet Formula donosi pogled prema budućnosti – pregled svega što čeka svijet Formule 1 do sljedeće utrke, koja je već za sedam dana na rasporedu u Mađarskoj.

Pratite Planet Formula i saznajte sve što trebate znati nakon Velike nagrade Belgije – uz stručnu analizu, zanimljive rasprave i pogled iz drugačije perspektive na najbrži sport na svijetu.