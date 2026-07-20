Vodič za VN Mađarske: Evo što čini utrku na Hungaroringu posebnom

Velika nagrada Mađarske odavno je upisana u kalendar Formule 1 kao nezaobilazna ljetna stanica, a izdanje za 2026. godinu, zakazano od 24. do 26. srpnja, neće biti iznimka. Zbog blizine, pristupačnosti i jedinstvene atmosfere, Hungaroring je tradicionalno omiljeno odredište i za tisuće hrvatskih navijača.

Hungaroring - 'Monako bez ograda'

Staza smještena u dolini nedaleko od Budimpešte s pravom nosi nadimak "Monako bez ograda". S dužinom od 4,381 kilometra i četrnaest zavoja, jedna je od najsporijih i tehnički najzahtjevnijih staza u cijelom kalendaru, a sporija od nje je samo legendarna ulična utrka. Zbog uske i zavojite konfiguracije, pretjecanje je iznimno teško, što subotnjim kvalifikacijama daje presudnu važnost za ishod nedjeljne utrke od 70 krugova. Vozači na ravnim dijelovima provedu tek desetak sekundi po krugu, dok je sve ostalo podređeno savršenom prolasku kroz zavoje. Ono što stazu čini posebnom za gledatelje jest njezina prirodna konfiguracija amfiteatra. S povišenih tribina moguće je vidjeti i do osamdeset posto staze, što je rijetkost u modernoj Formuli 1 i pruža jedinstven doživljaj praćenja utrke.

Izazovi za vozače i timove

Hungaroring nije izazov samo zbog konfiguracije, već i zbog uvjeta koji vladaju tijekom trkaćeg vikenda. Staza se rijetko koristi izvan F1 termina, zbog čega je na početku vikenda izrazito prašnjava i skliska. Kako se guma nakuplja na asfaltu, prianjanje se drastično poboljšava, pa je ključno pratiti evoluciju staze. Drugi ključni faktor je vrućina. Utrka se vozi na vrhuncu ljeta, temperature zraka redovito prelaze 30 Celzijevih stupnjeva, a temperatura asfalta može doseći i blizu 60 stupnjeva, što je među najvišim temperaturama u sezoni. Takvi uvjeti uzrokuju ekstremnu termalnu degradaciju guma, što tjera timove na pažljivo planiranje strategije i prisiljava vozače da budu majstori u upravljanju pneumaticima, čak i tijekom jednog brzog kvalifikacijskog kruga. Za 40. izdanje utrke 2025. godine staza je doživjela značajnu obnovu, uključujući novu glavnu zgradu i tribine.

Savjeti za navijače i prijenos

Iako Velika nagrada Mađarske više nije jeftina kao nekad, i dalje je jedna od cjenovno pristupačnijih europskih utrka. Posjećenost je posljednjih godina rekordna, s preko 300.000 gledatelja tijekom vikenda, što jamči vatrenu atmosferu. Prijenos utrke VN Mađarske i cijelog trkaćeg vikenda bit će dostupan na kanalima RTL-a te na platformi Voyo.

Utrka na Hungaroringu, prva koja se vozila iza "Željezne zavjese" davne 1986., nudi savršenu kombinaciju povijesti, tehničkog izazova i strastvenih navijača. Uz dodatak ljepota Budimpešte, Velika nagrada Mađarske ostaje istinski dragulj u kruni Formule 1, a njezino 41. izdanje s nestrpljenjem se očekuje krajem srpnja 2026.